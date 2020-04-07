جوجل تمنح الأولوية للإعلانات الحكومية حول كورونا

يواصل العالم الاتحاد في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، وفي هذا الإطار فإن شركات التقنية أصبحت أحد الواجهات الأمامية لمحاربة هذا الوباء، سواء تعلق الأمر بالمستوى الافتراضي أو كذلك على مستوى صناعة الوسائل الطبية للحماية من هذا الفيروس.

و مع تواصل انتشار الفيروس على المستوى العالمي، فإن العالم الافتراضي تحول بدوره إلى واجهة لمحاربة هذا الوباء الفتاك خصوصا مع ساعات الحجر الصحي الطويلة و توجه الجميع إلى الإنترنت في هذه الظروف، و مع انتشار الإشاعات و الأخبار الكاذبة و توحل المنصات الرقمية إلى الواجهة الأولى للتوعية و نشر المعلومات فإن جوجل بدأت بتطبيق سياسة جديدة على محركها للبحث.

و هكذا فإن آخر الأخبار تشير إلى أن محرك البحث جوجل سيبدأ بإظهار المواقع الحكومية و الموجهة لمجال الصحة و التي تهتم بمواجهة فيروس كورونا في المقام الأول، بما فيها الإعلانات الصحية الموجهة من طرف هذه الجهات في نتائج البحث، لتنضاف بذلك إلى عدد من المنصات التي سارت في نفس النهج خصوصا يوتيوب و كذلك فيسبوك التي خصصت أركان خاصة على منصتها لهذا الموضوع مثلا.