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افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020

Khan Academy

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 2

من منا لا يعرف Khan Academy احد افضل المواقع التعليمية على الإطلاق. هذا التطبيق الخاص به. ابذي يقدك لك مدخلاً لكل ما يقدمه الموقع من دورات تعليمية. و دروس يمكنك الإستفادة منها. التطبيق جيد للإستعمال و سيقدم لك كل الدورات التي تبحث عنها و كل الدروس بكل سهولة. لذلك هذا التطبيق في هذه القائة

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Duolingo

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 3

احد ابرز تطبيقات تعلم اللغات على اندرويد. يقدم تجربة جيدة جداً فيما يخص اللغة. هذا التطبيق جيد بشكل كبير لأنه يحمل مستويات لغوية عديدة و دروس عديدة من اجل تحسين لغاتك. سواء كنت تريد تعلم الإنجليزية او الفرنسية او الألمانية او اي لغة تريد تعلمها سيكون هذا التطبيق مسانداً لك بشكل كبير و جيد.

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Udemy

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 4

موقع Udemy ايضاً من المواقع الشهيرة بالدورات التدريبية الجيدة جداً. يقدم لك الموقع مكتبة من الدورات التعليمية بمختلف المستويات بمختلف اللغات و بمختلف المجالات منها المدفوع و منها المجاني. يساعدك ذلك على تعلم العديد من المهارت و البرامج بشكل كبير. و بالطبع فلهم تطبيق على اندرويد. التطبيق من تطبيقات التعلم على متجر Google play و مجاني التحميل

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Coursera

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 5

موقع آخر للدورات التدريبية موقع كورسيرا الشهير ايضاً. و الذي لا غنى عنه تقريباً لدي العديد من الناس الذين يريدون تمضية وقتهم على الإنترنت في الدورات التدريبية و في التعلم. و كأحد تطبيقات التعلم على متجر Google Play فهناك تطبيق موقع Coursera الشهير كذلك

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Socratic by Google

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 6

هذا التطبيق قد ذكرناه في مقالنا حول افضل تطبيقات الطلاب. و نذكره في هذا المقال ايضاً لأنه احد افضل تطبيقات التعلم على الإطلاق. حيث انه يساعدك على ايجاد حلول لكل اسئلتك. و لكل مسائلك الرياضية. ولأبحاثك ايضاً عن طريق تصويرك للسؤال. و من ثم يعرض لك التطبيق مواقع عديدة على الإنترنت تحمل الإجابة الموثقة. لذلك هذا تطبيق ممتاز

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Google Arts & Culture

افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020 7

هذا التطبيق ايضاً قد ذكرناه في مقالنا حول تطبيقات الطلاب. و هو ايضاً من تطبيقات التعلم. يأخذك هذا التطبيق لتستطيع تعلم كل ما يخص الآثار و التاريخ و التحف الفنية حول العالم. بإستخدام تقنيات الواقع المعزز. هذا التطبيق جيد لأنه يزودك بمعرفة واسعة حول الآثار حول العالم و حول تاريخ الحضارات.

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