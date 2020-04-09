افضل تطبيقات التعلم على اندرويد مارس 2020

Khan Academy

من منا لا يعرف Khan Academy احد افضل المواقع التعليمية على الإطلاق. هذا التطبيق الخاص به. ابذي يقدك لك مدخلاً لكل ما يقدمه الموقع من دورات تعليمية. و دروس يمكنك الإستفادة منها. التطبيق جيد للإستعمال و سيقدم لك كل الدورات التي تبحث عنها و كل الدروس بكل سهولة. لذلك هذا التطبيق في هذه القائة

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Duolingo

احد ابرز تطبيقات تعلم اللغات على اندرويد. يقدم تجربة جيدة جداً فيما يخص اللغة. هذا التطبيق جيد بشكل كبير لأنه يحمل مستويات لغوية عديدة و دروس عديدة من اجل تحسين لغاتك. سواء كنت تريد تعلم الإنجليزية او الفرنسية او الألمانية او اي لغة تريد تعلمها سيكون هذا التطبيق مسانداً لك بشكل كبير و جيد.

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Udemy

موقع Udemy ايضاً من المواقع الشهيرة بالدورات التدريبية الجيدة جداً. يقدم لك الموقع مكتبة من الدورات التعليمية بمختلف المستويات بمختلف اللغات و بمختلف المجالات منها المدفوع و منها المجاني. يساعدك ذلك على تعلم العديد من المهارت و البرامج بشكل كبير. و بالطبع فلهم تطبيق على اندرويد. التطبيق من تطبيقات التعلم على متجر Google play و مجاني التحميل

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Coursera

موقع آخر للدورات التدريبية موقع كورسيرا الشهير ايضاً. و الذي لا غنى عنه تقريباً لدي العديد من الناس الذين يريدون تمضية وقتهم على الإنترنت في الدورات التدريبية و في التعلم. و كأحد تطبيقات التعلم على متجر Google Play فهناك تطبيق موقع Coursera الشهير كذلك

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Socratic by Google

هذا التطبيق قد ذكرناه في مقالنا حول افضل تطبيقات الطلاب. و نذكره في هذا المقال ايضاً لأنه احد افضل تطبيقات التعلم على الإطلاق. حيث انه يساعدك على ايجاد حلول لكل اسئلتك. و لكل مسائلك الرياضية. ولأبحاثك ايضاً عن طريق تصويرك للسؤال. و من ثم يعرض لك التطبيق مواقع عديدة على الإنترنت تحمل الإجابة الموثقة. لذلك هذا تطبيق ممتاز

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Google Arts & Culture

هذا التطبيق ايضاً قد ذكرناه في مقالنا حول تطبيقات الطلاب. و هو ايضاً من تطبيقات التعلم. يأخذك هذا التطبيق لتستطيع تعلم كل ما يخص الآثار و التاريخ و التحف الفنية حول العالم. بإستخدام تقنيات الواقع المعزز. هذا التطبيق جيد لأنه يزودك بمعرفة واسعة حول الآثار حول العالم و حول تاريخ الحضارات.

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