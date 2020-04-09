طريقة حذف الملفات من MFT نهائياً لمنع إستعادتها

قد ترغب في حذف الملفات نهائياً كي لا يتم إستعادتها من خلال أي برنامج لاستعادة المفلات وبرامج استعادة الملفات المختلفة التي يمكنك إستخدامها لإعادة الملفات المحذوفة.

بالطبع هذه الطريقة سترغب في إستخدامها عندما تقوم ببيع قرص صلب قديم أو بيع اي ذاكرة قديمة تتملكها وبالطبع فأنت لا ترغب في أن يكون المشتري الجديد قادراً على الوصول إلى صورك ومعلوماتك الخاصة المخزنة على القرص الصلب وبالطبع هذه الطريقة تفلح مع أجهزة الابتوب أيضاً.

ماهو MFT ؟

هذه الكلمة هي إختصار لـ Master File Table وهو نظام أرشفة ملفات خاصة بنظام NTFS للأقراص الصلبة وهو أشبه بكتاب لتسجيل الحركات والملفات وأرشفتها لجميع القرص الصلب الخاص بك.

هذا الكتاب يضم جميع المعلومات المختلفة مثل الحجم والوقت والتصاريح وبالطبع محتويات الملفات بنفسها موجودة داخلها وطالما كانت الملفات التي قمت بحذفها متاحة من خلال بجدول الـ MFT فإنه يمكن إستعادتها بسهولة للغاية مع أي برنامج إستعادة سهلة.

لذا فإن الخدعة هنا هي أن تقوم بحذف الملفات من سجل MFT حتى لا تستطيع إعادتها بسهولة ولهذا سوف نستخدم برامج طرف ثالث سنرشحها لكم .

برنامج Cyrobo للمساعدة على حذف الملفات :

يقدم هذا البرنامج واجهة سهلة وبسيطة للغاية لتتمكن من حذف الملفات نهائياً وإزالتها من جداول MFT بسهولة وبدون تعقيد كثير.

في البداية سيطلب منك البرنامج عند تشغيله لأول مرة أن تقوم بتحديد القرص الذي ترغب في حذف الملفات من عليه نهائياً.

في الشاشة التالية سيطلب منك البرنامج إختيار طريقة حذف البيانات وملئ جداول MFT فالبرنامج سيعتمد على محاولة ملئ الجداول ببيانات غير هامة وغير مجدية حتى تتمكن من إخفاء ملفاتك وحذفها نهائياً، بالطبع يمكنك الإختيار من داخل البرنامج إن كنت ترغب في أن يقوم بملئ الجداول بالمسافات أو الحروف العشوائية أو غيرها من الأمور العشوائية وهي أمور لا تعنينا فالمهم ان يتم ملئ الجدول باي بيانات.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً وإستخدام النسخة المجانية منه بسهولة بالطبع النسخة المدفوعة توفر لك إمكانيات أكثر وأمان أكثر لحماية الملفات الهامة الخاصة بك وينصح بإستخدامها في أجهزة الشركات والأعمال الحساسة .