وداعًا Hangout: أصبح هذا تطبيق الآن يحمل إسم Google Chat

قامت غوغل بإزالة علامة Hangouts التجارية من عرض G Suite الخاص بها. الآن تمت إعادة تسمية Hangouts Chat باسم Google Chat .





يأتي هذا التغيير بعد أن قامت Google بالفعل بتغيير هذا الأسبوع اسم خدمة مؤتمرات الفيديو الاحترافية في Hangouts Meet ، والتي تُعرف الآن باسم Google Meet فقط.

الآن ، أصبحت خدمة الدردشة الاحترافية في Hangouts Chat هي الخطوة التالية لمتابعة التغيير في الإستراتيجية ، وفي وثائق غوغل الفنية تُعرف باسم Google Chat.

بهذه الطريقة ، ستحل Google Chat محل Hangouts كدردشة الجيميل ، حيث ستسمح بوظائف مثل المحادثات بملء الشاشة. ستصل خدمة Google Chat أيضًا إلى حسابات غوغل ، لتمكين المحادثات بين مستخدمي الملفات الشخصية والمهنية.

أيضًا ، سيصبح تطبيق Hangouts Chat لسطح المكتب بإسم Google Chat وسيصبح تطبيق ويب تقدميًا ، متوافقًا مع أنظمة تشغيل وينددوز و macOS و Linux و Chrome OS. جميع هذه الوظائف تجريبية حاليًا وفقًا لغوغل .

المصدر : حوحو