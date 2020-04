خطوة بخطوة إليك طريقة استخدام ميزة Meet Now المقدمة من ميكروسوفت لإجراء مكالمات بالفيديو دون إنشاء حساب على Skype أو تثبيته

من الآن يمكنك أن تقوم بإجراء مكالمات مجانية عن طريق منصة Skype دون أن تحتاج أي تثبيت للبرنامج على حاسوبك أو دفع أية من الرسوم المتعلقة باستخدامك المنصة للتواصل, و هذه هي الخطوة التي قدمتها شركة مايكروسوفت كهدية لكل من هو في الحجر الصحي الإجباري, و في هذه التدوينة سنقدم لك الخطوات لك تستفيد من هذه الخدمة…

إستخدام skype بالمجان مع ميزة Meet now

نعم صديقي صديقتي يمكنك الآن إجراء مكالمات الفيديو بسهولة من خلال الميزة الجديدة Meet Now عبر موقع Microsoft دون الحاجة إلى اشتراك للحصول على حساب أو تثبيت البرنامج على جهازك كما سبق و أشرنا. و المسألة بالكامل لن تستدعي منك سوى إجراء بعض الخطوات على الموقع الرسمي لشركة Microsoft.

ميزة Meet Now هي ميزة تم دعمها و إطلاقها بشكل رسمي في الآونة الأخيرة بهدف مساعدة مستعملي الاتصالات المرئية في إجراء اتصال بشكل مجاني من على النصة الداعمة لـ Skype و هذه البادرة التي تم دعمها من شركة Microsoft في ظل هذه الأزمة التي خلفها وباء كورونا سيجدها الكثير خيار جيد و بالخصوص أنه لدينا خلفية حول قوة تطبيق Skype في إجراء المكالمات المرئية… و ليس هذا وفقط بل أيضا سيكون الأمر أكثر سهولة مع ميزة Meet Now إذ يمكنك بناء مكالمة دون الحاجة إلى انشاء حساب فقط ما تحتاجه هو إنشاء رابط للمكالمة و الذي يمكنك مشاركته مع الأطراف الأخرين حيت ذلك الرابط هو الباب الذي يسمح للأطراف بولوج غرفة العمليات و لكي لا نطيل عليك و أيضا لكي تفهم أكثر سنشرع في شرح عملية الاستفادة من ميزة Meet Now.

ميزة Meet Now مبنية على ثلاثة مراحل حيت تكمن الأولى في بناء رابط غرفة المكالمات و هي التي ستجمع جميع الأعضاء في مكالمة واحدة و لكي تقوم بهذه الخطوة ما عليك سوى الولوج إلى بوابة Free-Conference-call بعدها قم بالنقر على خيار Create a free meeting

بعد النقر على Creat a free meeting مباشرة بعدها سيَعد لك الموقع رابط هو الذي ستستعمله أو ستشاركه بين الأطراف الذي تودهم أن يلجوا إلى غرفة المكالمات حيت ما عليك إما نسخ و إرسال الرابط للأشخاص أو أن تقوم بالنقر على زر Share invite لكي يتسنى لك نشر الرابط عن طريق الـ Gmail أو Outlook

الآن بعد عملية مشاركة الرابط ما يتبقى لك سوى بدأ غرفة المكالمة بالنقر على خيار start call و تنتظر دخول الأطراف, أما في حال كنت لا تود إنجاز المكالمة إلى بعد مرور مدة زمنية حاول أن لا تغلق النافدة إلى حين أن يصل وقت الاجتماع بعدها قم بالنقر على زر start call



اما إذا كنت تتساءل حول ميزة Meet Now هل تدعم نفس خصائص Skype بخلاصة فهي تدعم كل الأدوات الضرورية التي تتعلق بمشاركة الشاشة سطح المكتب و أيضا إمكانية تسجيل المكالمة و حفضها لتتمكن من مشاركتها أو تفقد أحداثها في وقت لاحق و أيضا خاصية حجب الشاشة خاصتك أثناء المحادثة.



المصدر : المحترف