فيسبوك تضيف وضعا جديد يسمع للمستخدمين بتعطيل الإشعارات

مع تواصل فترة الحجر الصحي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فإن الكثير من المستخدمين أصبحوا مرتبطين بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي و مع ارتفاع حدة الظاهرة و تواصل فترة الححر الصحي قرر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق وضع جديد لمستخدميه.

الوضع الجديد هو الوضع الصامت Quiet Mode، و هو وضع يمكن المستخدمين من القيام بتعطيل الإشعارات الخاصة بالمستخدم على حسابه، و هي الميزة التي أصبحت متوفرة على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، حيث لن يتلقى المستخدم أي إشعار من أي جهة بعد تنشيطه لهذا الوضع الجديد,

و حسب فيسبوك فإن بإمكان جميع المساخدمين على تطبيق فيسبوك على أندرويد و iOS و الولوج إلى هذه الميزة عبر الدخول إلى الإعدادت المخصصة للوقت المقضي على المنصة، ثم اختيار إمكانية تعطيل ميزة الإشعارات لفترات محددة تبدأ من 15 دقيقة و تصل إلى 8 ساعات يوميا، كما بإمكان المستخدم برمجة هذا الوضع في وقت محدد كل يوم.

و تقول فيسبوك أن الوضع الصامت الجديد سيكون متوفرا بالنسبة لجميع المستخدمين بالتدريج.

المصدر :- المحترف