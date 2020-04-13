خدمة جوجل لتوصيل الطلبيات بالدرونز تلقى نجاحا كبيرا في ظل الحظر الصحي

رغم أن خدمة التوصيل عبر الدرونز أو الطائرات بدون من طيار ما زالت في الحقيقة في بداياتها الأولى، حث مازالت قيد التجارب في عدد من مناطق العالم، إلا أنه و خلال فترة الجدر الحجر الصحي تزايدت وثيرة تسليم الطلبات بهذه الطريقة، مما يشي بأنها ستكون إحدى الطرق الأكثر استخداما في المستقبل.

و الحديث هنا عن خدمة جوجل للتوصيل عبر الدرونز Wings، حيث بدأت هذه الخدمة منذ سنوات قليلة تجاربها لتوصيل الطلبيات عبر الطائرات من دون طيار على نطاق ضيق في ثلاثة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا ثم فنلندا، و خصوصا في أمريكا وبالضبط في مدينة كريستيانسبورغ في ولاية فيرجينيا، حيث تقول الشركة أن الطلبات حول التوصيل قد تضاعفت.

و قالت جوجل عبر فرعها Wings أن خدمة التوصيل عبر الطائرات بدون طيار أجرت قرابة 1000 عملية توصيل في هذه المدينة خلال الأسبوعين الماضيين أي منذ دخول إجراءات الحظر الصحي قيد التنفيذ، و تهم الطلبات المسلمة للمستخدمين بالأساس المواد الغذائية لكن كذلك ورق المرحاض و الأدوية.

و يعتبر الوضع الحالي اختبارا حقيقيا لهذه الخدمة التي ستكتسب شعبية كبيرة في المستقبل القريب.

المصدر :- المحترف

