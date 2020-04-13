أخيرا.. إنستغرام تطلق ميزتها الجديدة المنتظرة منذ مدة

أعلن تطبيق إنستغرام للفيديوهات لقصيرة و الصور أخيرا عن إطلاق ميزته الجديدة و التي كانت قيد الاختبار منذ فترة و ذلك على النسخة المكتبية التي لطالما انتظرها مستخدمو الحواسيب، و يتعلق الأمر بإمكانية استقبال و إرسال الرسائل الخاصة.

و كان مستخدمو النسخة المكتبية من إنستغرام يشتكون باستمرار من كون هذه النسخة تعتبر ناقصة بالمقارنة مع النسخة المحمولة على أندوريد و iOS بسبب غياب الكثير من الميزات المتوفرة في النسخة المحمولة و على رأسها نشر الصور و الفيديوهات بالإضافة إلى إرسال و استقبال الرسائل الخاصة، لكن إنستغرام قررت أخيرا توفير الميزة الأخيرة للمستخدمين.

*Sliding into your DMs*



Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv — Instagram (@instagram) April 10, 2020

و كانت إنستغرام قد بدأت فترة التجارب منذ شهر يناير الماضي، و الآن أعلنت الشركة أن ميزة إرسال و استقبال الرسائل على النسخة المكتبية أصبحت متوفرة لجميع المستخدمين الذين يلجون إلى هذه المنصة من المتصفحات.



المصدر : المحترف