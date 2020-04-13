سامسونج ستقوم بتصميم معالج خاص لشركة جوجل، وفقا لتقرير جديد

صدر اليوم تقرير جديد يقول أن شركة جوجل إستعانت بشركة سامسونج للإنتاج رقاقة خاصة. بينما حصدت معالجات Exynos نجاحات كبيرة في الأونة الأخيرة، فسوف يستخدم هذا التصميم الجديد أنوية ARM الأساسية بالإضافة إلى حلول جوجل الخاصة.

سيحتوي المعالج الجديد على نواتين من فئة Cortex-A78، ونواتين إضافيتين من نوع Cortex-A76، فضلا عن أربعة أنوية أخرى من فئة Cortex-A55. وفيما يخص الرسوميات، فسوف يأتي هذا المعالج الجديد مع معالج الرسوميات Mali-MP20 والذي يستند على معمارية Borr الجديدة مع العلم بأنه لم يتم بعد الإعلان عن أنوية Cortex-A78 ومعمارية Borr.

ومع ذلك، مع الأخذ بعين الإعتبار أن نواة Cortex-A77 تُعتبر أسرع بنسبة 20 في المئة تقريبًا من نواة Cortex-A76، فهذا يعني أن نواة Cortex-A78 ستكون أسرع، وهذا ما يلمح إلى أنه سيتم إستخدام هذا المعالج الجديد في أجهزة قوية جدًا مع العلم بأن التقرير يُلمح إلى أنه سيتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، وهو الأمر الذي سيزيد من كفاءة هذا المعالج في إستهلاك الطاقة وتقليص الحرارة المتولدة إلى حد ما، ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت الهواتف الذكية تحتاج إلى كل هذه القوة مما يقودنا مرة أخرى الإعتقاد بأنه سيتم إستخدام هذا المعالج على الأرجح في أجهزة أخرى تتطلب قوة معالجة أكثر من تلك التي تتطلبها الهواتف الذكية، مثل حواسيب Chromebook.

ومن المثير للإهتمام أن هذا المعالج الخاص سيحتوي على معالج الصور Google Visual Core ISP ووحدة المعالجة العصبية التابعة لشركة جوجل. هذا قد يفتح إمكانية إستخدام هذا المعالج في الخوادم. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من الحاجة إلى تطوير هذا المعالج الخاص من قبل شركة جوجل.

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