موتورولا تعلن عن موعد عقد فعاليتها الخاصة عن بعد بسبب كورونا

يواصل انتشار وباء فيروس كورونا المستحد التسبب في إلغاء الكثير من الفعاليات عبر العالم، خصوصا فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العالمية التي تحرص على عقد فعاليتها بشكل دوري لتقديم آخر الأجهزة و الابتكارات، و في هذا الإطار تستعد موتورلا لإطلاق أحد فعاليتها السنوية خلال الأيام الماضية.

و يبدو أن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لم يجبر شركة موتورولا على إلغاء فعاليتها التي كانت مقررة خلال شهر أبريل الحالي، رغم أن ذلك لن يكون ممكنا فعليا بشكل مباشر، إلا أن موتورولا ستعتمد على تقنية المؤتمر عبر الفيديو للكشف عن آخر مستجداتها في فعاليتها القادمة و هو ما كشفت عن في تغريدة خاصة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و قالت شركة موتورلا أن فعاليتها الجديدة ستكون في 22 من شهر أبريل الجاري، حيث من المنتظر أن تطلق جهازا من مستوى عال، و هو ما يعني أن الأمر يتعلق بهاتف ذكي جديد للشركة، و هو كذلك ما يؤكده الفيديو التشويقي المرفق مع التغريدة، و يبدو أنه من مفاجآت موتورلا خلال العام 2020.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

المصدر :- https://www.th3professional.com