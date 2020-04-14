تقارير: المغرب يستعد لإطلاق تطبيق لتتبع عدوى فيروس كورونا

منذ تفشي وباء فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، قامت عدد من الدول عبر العالم بإطلاق تطبيقات ذكية لتتبع مدى حالة انتشار العدوى بفيروس كورونا، و يبدو أن المغرب كذلك سيعمل خلال الأيام المقبلة على إطلاق تطبيق مشابه لرصد و تتبع حالات العدوى بالفيروس.

فحسب موقع Media24 نقلا عن مصادره الخاصة فإن المغرب يتسعد لإطلاق تطبيق لتتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا على غرار ما قامت به عدد من الدول في العالم، كالصين و كوريا الجنوبية و المملكة المتحدة و سنغافورة، فإن وزارة الداخلية المغربية ستطلق طلب عروض ستشارك فيه سبعة شركات مغربية من أجل تطوير تطبيق مغربي مئة في المئة لرصد و تتبع حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

و يشير موقع Media24 أنه من المنتظر أن يكون تطبيق جاهزا مع نهاية شهر أبريل الحالي، على أن يتم إطلاقه رسميا في فاتح ماي، على أن تقوم الشركة الفائزة بطلب العروض بالاعتماد على قاعدة تعليمات برمجية مفتوحة المصدر و ذلك لكسب المزيد من الوقت، و سيسمح هذا التطبيق للسلطات بتسهيل تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الأفضل للموارد الموجودة من خلال تركيز الاختبارات على السكان المعرضين لخطورة عالية أو الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة ثم التحضير للتطهير من خلال مراقبة السكان خلال هذه المرحلة من أجل عزل الحالات الجديدة بسرعة وتجنب تفشي الأمراض المحلية الجديدة.

المصدر:- المحترف