فيروس كورونا يجبر شركات السيارات على اختبار سياراتها بالواقع الافتراضي

يواصل فيروس كورونا خلق واقع جديد في جميع المجالات، و ذلك بعد إجبارها للملايير من الناس عبر العالم للعمل من بيوتهم بعيدا من المكاتب و التجهيزات، ثم الحد من التنقلات، و يلعب المجال التكنولوجي دورا كبيرا و حاسما في استمرار الكثير من الأنشطة المهمة في فترة الحجر الصحي.

و من بين القطاعات المهمة التي تضررت بقوة خلال هذه الفترة يوجد قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي، و لكن رغم ذلك فإن الخبراء في هذا المجال قد وجدوا بالفعل طريقة لاستكمال مهامهم، و من بينها مهمة اختبار السيارات التي لا بد و أن تكون بشكل مباشر و في تواصل بين المهندس المختص و بين العربة.



لكن شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات طورت بالفعل طريقة جديدة لاختبار السيارات و ذلك عن طريق الواقع الافتراضي، مما يسمح للمهندس المختص بالقيام بهذا العمل من البيت، رغم أن الأمر لا يعني الاختبارات الكاملة للسيارة، بل لبعض المكونات فقط كالتصميم الخارجي.

المصدر :- https://www.th3professional.com