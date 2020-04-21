فيسبوك تستغل فترة الحجر الصحي لإطلاق تطبيقها الجديد للألعاب

The logo of Facebook gaming at the Thailand Game Show 2018 in Bangkok, Thailand, October 27, 2018. (Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images)

من الواضح أن سوق الألعاب الإلكترونية في فترة الحجر الصحي بسبب وياء فيروس كورونا يعرف إزدهارا كبيرا في الفترة الماضية، حيث وصل الأمر بمنظمة الصحة العالمية إلى مطالبة الناس بالتوجه إلى الألعاب الإلكترونية للمحافظة على نمط الحياة الحالي.

بدورها، تشير التقارير إلى أن فيسبوك تعتزم في الفترة القادمة إطلاق تطبيق جديد خاص بالألعاب الإلكترونية، و ستكون شبيهة بمنصة تويتش Twitch للألعاب الإلكترونية المعروفة بأنها رائدة في هذا المجال، و حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن المنصة الجديدة للبث الحي و التدفقي للألعاب التي ستكون عبارة عن تطبيق على الأجهزة المحمولة ستحمل إسم Facebook Gaming App.

و على ما يبدو فإن فيسبوك لا تريد فقط الاستفادة من العدد الضخم من مستخدمي تطبيقها للتواصل الاجتماعي، وإنما كذلك من امتداد فترة الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كورونا، و تقول النيويورك تايمز أن فيسبوك بدأت بالفعل اختباراتها على هذه المنصة في الفترة الماضية في عدد من الدول من آسيا و أمريكا الجنوبية.

و تقول النيويورك تايمز إنه من المرجح أن تطلق فيسبوك تطبيقها الجديد خلال هذا الأسبوع.

المصدر : https://www.th3professional.com