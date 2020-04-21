واتس آب تعمل على إضافة جديدة لتوفير خدمة الفيديو لأكبر عدد من المستخدمين

مع استمرار الحظر الصحي المفروض في عدد من الدول عبر العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن تطبيقات الدردشة و التواصل الفوري تلقى نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، لكن تطبيقات المؤتمر عبر الفيديو ك Zoom بدأت تلاقي نجاحا كبيرا، ما دفع واتس آب للتحرك بجدية.

الأخبار الجديدة تقول أن واتس آب تخطط للرفع من الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يمكنهم المشاركة في محادثات الفيديو/ أوديو إلى أكثر من أربعة أشخاص، و هو الحد الأقصى الذي كان مسموحا به، و مع المنافسة الشرسة من تطبيقات الفيديو كـ Zoom و سكايب و غيرهما فإن واتس آب التابعة لفيسبوك وجدت نفسها مضطرة إلى تغير جذري في سياستها في هذا الشأن,



فحسب التقارير الجديدة، فإنه تم تغير إزالة سقف المشاركة في المحادثات الفيديو و الصوت بالنسبة لاربع مستخدمين فقط، و ذلك داخل الشفرة المصدرية للنسخة التجريبية لواتس آب، و هو ما يعني انه سيتم السماح لعدد أكبر من المستخدمين بالمشاركة في محادثة جماعية للفيديو خصوصا خلال الظروف الحالية.

و من المنتظر أن يأتي التحديث الجديد في النسخة الأخيرة من واتس آب، و هو ما يعني أن على الجميع التوفر على النسخة الحديثة للاستفادة من هذا التحديث.



المصدر : https://www.th3professional.com