تقارير: شركة سامسونغ تقرر خفض إنتاج هواتفها الذكية بـ 50 في المئة بسبب كورونا

يبدو أن وباء فيروس كورونا المستجد ما زال يضرب بقوة ليس على المستوى الصحي فقط و لكن على المستوى الصناعي، و خصوصا على مستوى صناعة التكنولوجيا، و يبدو كذلك أن واحدا من كبار الصناعة التكنولوحية وهي شركة سامسونغ قد تعاني خلال هذا العام من تبعات كورونا.

التقارير الجديدة القادمة من كوريا الجنوبية حيث المقر الرئيسي لشركة سامسونغ أشارت إلى أن الشركة الكورية الجنوبية قررت خفض إنتاجها بأكثر من النصف و ذلك عائد إلى الأضرار الكبيرة التي تسبب فيها فيروس كورونا و حالة الحظر الصحي الموجودة عبر العالم، لتنضاف بذلك إلى عدد من الشركات المنافسة التي تسببت هذه الجائحة في تأجيل مؤتمراتها أو كذلك تأجيل إطلاق هواتفها الجديد,

و حسب المصادر من كوريا الجنوبية فإن سامسونغ قررت أنها ستنزل سقف إنتاجها الهواتف الذكية، حيث تعتبر سامسونغ المنصع الأول على مستوى العالم لهذه الأجهزة، و هكذا فإنها قررت خفض الإنتاج إلى 10 ملايين هاتف ذكي شهريا مقابل قرابة 25 مليون هاتف ذكي في السابق، و هو ما كان يرفع الإنتاج السنوي بالنسبة للشركة إلى أكثر من 300 مليون هاتف ذكي، و مع تواصل الوباء العالمي فإن مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية عرفت تراجعا كبيرا، و سامسونغ بدورها عانت من هذا الأمر.

لكن التقارير الجديدة تتحدث كذلك أن سامسونغ وبرغم الأضرار تعتزم إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي بحلول شهر ماي القادم.

المصدر : https://www.th3professional.com