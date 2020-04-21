ألعاب أون لاين ممتعة يمكنك لعبها مع أصدقائك لكسر ملل الحجر الصحي

الألعاب الهواتف هي أكثر النشاطات التي تجعل العديد من مستعملين يكسرون ملل الحجر الصحي لكن أيضا للعبة دور في أن تساعدك على أن تتغلب على ملل الحجر إذ كلما كانت اللعبة مسلية كلما خف الملل, و ما تبت أن أكثر الألعاب تسلية هي الألعاب الجماعية و التي تلعب أونلاين و لاسيما إذا كان الأفراد الأخرين من اللعبة هم أفراد من عائلتك أو أصدقائك فهذا يقلل من الملل بشكل كبير… وهذا ما سنشاركك إياه بهذه التدوينة حيت سنضع بين يديك ألعاب مسلية و ممتعة يمكنك الاستمتاع بها مع أقاربك و أصدقائك أونلاين.

ألعاب أون لاين مسلية لتمضية الوقت و كسر المللTennis Clash: Online League

سواء إذا كنت من محبي لعبة التنس أم العكس فلعبة Tennis Clash ستجعلك تستمتع باللعب بشكل كبير… اللعبة هي محاكات للعبة التيينس المشهورة لكن جاءت بتصميم و أداء قوي تجعلك تندمج مع اللعبة أيضا ما يجعلها مميزة أنك تستطيع أن تنشئ دوريات أونلاين مع أفراد عائلتك أو أقاربك بما فيهم أصدقاءك وبالفعل ستجعلك تكسر الملل خصوصا إذا كانت المنافسة قوية.



Tennis Clash على الأندرويد

Tennis Clash على iOS

Party.io

اللعبة غريبة نوعا ما لكن غرابتها في كونها تجعلك تستمتع هو أنها لعبة جماعية و مضمونها هو أن تقوم بإسقاط كل من يتواجد في الحلبة من لاعبين على ظهرهم وأيض الأمر ينطبق عليك في كون أن تحمي ظهرك من أن يسقطك خصمك… العبة أكثر من مسلية لكن التسلية الحقيقية هي أن تكون في ساحة تجمع عائلتك أي من خلالها يمكنك أن تلعب أونلاين مع أفراد عائلتك و أصدقائك. لكن نقطة مهمة العبة تحتاج منك دقة في التحكم بالشخصية لأن التحكم بالشخصية أمر صعب للغاية و هنا تكمن المتعة و التسلية.



Party.io على أندرويد

Party.io على iOS

Head Ball

اللعبة أكثر من مضحكة من حيت الشخصيات لكنها مسلية للغاية حيت يدور مضمون اللعبة هو أنك تمتلك لاعب كرة قدم و الشخصية نفسها لا تمتلك سوى رأس ضخم و قدم واحدة و كل ما عليك هو أن تقوم بحماية مرماك من أن يتم تسجيل هدف عليك و في المقابل أيضا يجب أن تقوم بتسجيل الأهداف على مرمى خصمك… ربما في أول رؤية لك حول اللعبة ستجدها غير مناسبة لك لكن فور أن تجربها لمدة 10 دقائق ستلاحظ أنك استمتعت بها كثيرا… الجميل أيضا أنها لعبة يمكنك مشاركتها أونلاين و أيضا من خلالها يمكن الاستعانة بها و تنشئ دوريات بين أصدقائك.



Head Ball على أندرويد

Head Ball على iOS

Mario kart Tour

ربما لا تزال تتذكر لعبة Super Mario إذ أنها كانت أكثر الألعاب تسلية و هذا الأمر لن يعرفه إلا الجيل الذهبي لكن ما لدينا اليوم هو لعبة من إصدارات Super Mario الشهيرة و هي لعبة على شكل سباق سيارات ممتعة حيت ما عليك سوى أن تأخد سباقات أونلاين و يجب أن تفوز بها لكن لا تنسى أن تقوم بجمع العملات الذهبية لكي تتمكن من تحسين أداء السيارة التي تتسابق بها… كما أنك يمكنك ان تلعبها أونلاين مع أصدقائك.

Mario kart Tour على أندرويدMario kart Tour على iOS

المصدر : https://www.th3professional.com

