تيسلا تبدأ توزيع 1000 جهاز تنفس صناعي انتاجها

الكثير من شركات التكنولوجيا عيرت عن وعي و مسؤولية كبيرين من خلال قرارها المساهمة في الجهد الصناعة الموجه لصالح القطاع الصحي و العاملين فيه، و من بينهم شركة تيسلا لمديرها التنفيذي رجل الأعمال الشهير و أحد عمالقة التكنولوجيا العالمية “إيلون ماسك”.

وكانت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها بدأت في صناعة أجهزة تنفس اصطناعي لتموين المستشفيات الأمريكية بها، خصوصا أن هذه الأخيرة تعاني نقصا شديدا في المعدات الطبية لمواجهة هذه الأزمة شأنها في ذلك شأن العديد من الدول، و كشفت عن فيديو على حسابها على منصة يوتيوب تكشف فيها عن صناعتها لأجهزة تنفس اصطناعية من قطع غيار موجهة لصناعة سياراتها الشهيرة، و كشفت تيسلا كيف بإمكان صناعة السيارات أن تساهم في صناعة الأجهزة الطبية، و من بين القطع التي تم التركيز عليها شاشة العرض في سيارة تيسلا موديل 3 و التي تعرض المؤشرات الحيوية للمريض، فيما تم استخدام حاسوب السيارة لتشغيل جهاز التنفس الاصطناعي.

و أعلنت تيسلا هذه المرة عبر مديرها التنفيذي إلون ماسك عن صناعتها فعلا لـ 1000 جهاز تنفس اصطناعي، و قال إيلون ماسك أن هذه الأجهزة الضرورية جدا لمعالجة المرضى بالالتهاب الرؤي الحاد الناتج عن كورونا، و قد تم توزيع هذه الأجهزة على خمسين مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد ماسك أن لائحة المستشفيات المستفيدة هي فقط جزئية.

المصدر : https://www.th3professional.com