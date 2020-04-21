جوجل تكشف عن رصدها لملايين البرمجيات الخبيثة التي تستغل أزمة كورونا

يبدو أن مآسي فيروس كورونا تخلق فرص كبيرة لبعض الخبثاء على الإنترنت من أجل استغلالها في استهداف المستخدمين، خصوصا أن فئة كبيرة من هؤلاء المستخدمين يقعون بسهولة ضحية لهذه الممارسات من بعض المخادعين و الهاكرز غير الأخلاقين لأهداف خبيثة.

و كانت جوجل قد أعلنت عن بعض الأرقام الخاصة بالمواجهة مع مستغلي أخبار انتشار فيروس كورونا على شبكة الإنترنت، فقد كشف عملاق الإنترنت مثلا أن الشركة رصدت قرابة 18 مليون برمجية خبيثة تستغل عنوان “كورونا” من أجل مهاجمة المستخدمين والاندساس في أجهزتهم في ظل هذه الأزمة العالمية، بالإضافة إلى ملايين الرسائل المخادعة التي تستغل الوضع لخداع المستخدمين و أكثر من 240 مليون رسالة غير مرغوبة من نوع سبام.

و منذ إنطلاق أزمة وباء فيروس كورونا المستجد فإن الكثير من الهاكرز غير الأخلاقيين و بعض النصابين يستغلون الأوضاع الحالية للاحتيال على المستخدمين، خصوصا مع الانتشار الكبير للأخبار الزائفة و المضللة و الشائعات حول الوضع الحالي، كما أشارت جوجل إلى أنها رصدت نوع جديد من العمليات الاحتيالية مع انتشار ظاهرة العمل عن بعد من خلال محاولة إيهام الشخص بأن الجهات التي تتواصل معه هي من الإدارة.

و قالت جوجل كذلك إنها نجحت في إزالة 99,9 في المئة من هذه الأخطار المهددة للمستخدمين قبل انطلاقها,

المصدر : https://www.th3professional.com