فيسبوك تطلق ميزة جديدة خاصة بوباء كورونا

مع تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، انتشرت الكثير من الاخبار الكاذبة و المفبركة او كذلك الشائعات المضللة و التي قد تسبب الكثير من المشاكل خصوصا بسبب تداولها بشكل كبير، و بما أن منصات التواصل الاجتماعي تعتبر الوجهة الأولى لانشار المعلومة، فإنه أضحى من الواجب تقنين هذا الأمر.

و يبدو أن فيسبوك باعتباره موقع التواصل الاجتماعي الأول عبر العالم قد انخرط بدوره في جهود محاربة الأخبار الزائفة و الشائعات لما تشكله من خطر على المجمتع في هذه الظروف التي تواصل فيها الجائحة التطور بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، و لذلك أعلنت فيسبوك عن ميزة جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، و هي الميزة التي ستكون متوفرة بالنسبة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة,

و هكذا فقد أعلنت شركة فيسبوك أن جميع المستخدمين الذين قد يقومون بعمل إعجابات أو تلعيقات أو كذلك مشاركة لبعض المحتويات التي تعتبر غير موثوقة أو مضللة سيتم إرسال إشعارات خاصة لهم، و بعد الضغط على هذه الإشعارات سيتم توجيههم نحو صحفة على موقع ويب تابع لمنظمة الصحة العالمية WHO، حيث سيتم توضيح كل المعلومات الضرورية التي يجب على المستخدم أن يعرفها فيما يتعلق بوباء كورونا.

و كانت فيسبوك قد قامت بالكثير من الإجراءات في سبيل محاربة التضليل حول فيروس كورونا خصوصا على واتس آب حيث بدأت بمنع إرسال الأخبار التي قد تكون مضللى لأكثر من شخص كما وضعت خدمة جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للحصول على جميع المعلومات بشأن هذا الوباء.

المصدر : https://www.th3professional.com