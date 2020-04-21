إذا كنت من هواة المطالعة و قراءة الكتب إليك ما يمكنك الحصول عليه بشكل مجاني

إلى حدود الساعة لازال ملزم على كل فرد أن يلتزم بالبيت لأجل سلامته و سلامة أفراد عائلته, وبهذا الصدد قامت أكبر الشركات بوضع العديد من الخدمات المدفوعة بشكل مجاني لتساعد كل مقعد بالبيت أن يلتزم البيت لأطول مدة ممكنة دون أن يحس بالملل و هنا جاءت البادرة لعشاق القراءة و المطالعة حيت يمكنهم أن يستفيدوا بالعديد من الخدمات و العروض التي ستساعدهم في مطالعتهم أتناء مدة الحجر… حيت في هذه التدوينة سنقدم بين أيديكم شركات قامت بوضع خدمات بشكل مجاني لأصحاب المطالعة لمساعدتهم أتناء مدة الحجر الصحي.

خدمات مجانية لقراء الكتب

بادرة من شركة جوجل

يمكنك الآن و في ظل هذه الظروف أن تقوم بالاستفادة من خدمات تطبيق Google Play Books التي توفرها شركة Google لكل محبي قراءة الكتب حيت ما يجعلك تستخدمه حاليا هو كون الشركة قامت بتوفير كل الكتب المدفوعة بشكل مجاني كما أنه يمكنك الحصول على كتب تشمل جميع التخصصات بأي لغة تجدها مناسبة لك فقط ما عليك سوى تحميل التطبيق من المتجر لتستفيد من العرض المقدم.

Google Play Books

بادرة من شركة مايكروسوفت

البادرة التي وفرتها شركة مايكروسوفت هو برنامج Pdf Office لتحرير وقراءة الكتب بشكل مجاني بالكامل ولمدة محدودة وأيضا يمكنك التعديل على ملفات الـ PDF من خلال هذا البرنامج, إذ أن سعره الأصلي يفوق 400$ و لكي تقوم بتحميل ما عليك سوى أن تتجه مباشرة إلى متجر ميكروسوفت و تقوم بتحميله من الرابط المرفق أسفل.

رابط تحميل PDF Office

بادرة من شركة أمازون

شركة أمازون هي الأخرى من أكبر المشجعين على المكوث بالبيت أتناء هذه الظروف حيت هي الأخرى واكبت السير مع الشركات التي قدمت الخدمات والمساعدات لكل مستعملي الأنترنيت أتناء هذه الأزمة لتوفر خدمة Audible التي تجمع كتبها المسموعة بشكل مجاني حيث بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الكتب و المسموعات أثناء الحجر الصحي بُغية الحد من تفشي فيروس كورونا.

رابط الكتب المسموعة

بادرة من مكتبة الإسكندرية

قامت المكتبة بإتاحة العديد من الكتب بصيغة pdf حيث يمكن للمستخدم اليوم الاستمتاع بقراءة العديد من التخصصات مثل الآثار والأدب والإعلام والاقتصاد والثقافة الإسلامية والطب وعلم النفس والكثير من التخصصات التي يمكن أن تستفيد منها و لكي تتمكن من الحصول على الكتب لا يسعك سوى زيارة الرابط أسفل الذي سيوجهك إلى منصة Google drive حيث يمكن الاطلاع على جميع التصنيفات والكتب التي أتاحتها المكتبة.

رابط تجميعة الكتب

بادرة من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

أتاح المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسية كل ما يتعلق بدوراته العلمية بين يدي كل من يود دراسة المجال وذلك بشكل مجاني من خلال المواقع الرسمي للمركز العربي و الذي يضم كماً كبيرا من البحوث والدراسات ومراجعات التي ستفيد وبشكل كبير كل الباحثين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.

رابط تجميعة الدوريات

المصدر : https://www.th3professional.com