كيف سيتم إطلاق الإنترنت للعالم عبر الأقمار الصناعية قريباً

منذ أشهر قليلة قام مؤسس شركة سبيس إكس وهو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالإعلان بأنه في طريقه لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية بهدف تغطية الإنترنت على مستوى العالم وهذا الإعلان لاقى رواجاً وضجة كبيرة جداً على مستوى العالم وهنا سؤال كيف سيحدث ذلك! وفي هذه التدوينة سنتعرف على الإجابة.

بحسب ما ذكر موقع ديجيتال تريندس الأمريكي فإن فكرة نقل الإنترنت في الفضاء تعتمد على نقل وتشغيل البيانات عبر الألاف من الأقمار الصناعية الصغيرة والتي بدورها تدور في ارتفاعات قريبة جداً من سطح الأرض وبحسب ما تم ذكره فإنها ستكون أقرب للأرض من الأقمار الصناعية المعروفة لنقل إشارة التلفاز وغيره.



هذه الأقمار الصناعية تكون على ارتفاع 1207 كيلو متر من سطح الأرض وهذه كما قلنا مسافة أقل من الأقمار الصناعية التقليدية، وتقوم الأقمار بنقل البيانات من مركز الإنترنت الموجود بأمريكا ومشاركته مع جميع الأقمار حول سطح الأرض وبالتالي سيكون الإنترنت متوفر في أي مكان على سطح الأرض.



يبدأ المشروع بحسب ما تم إعلانه بإطلاق 800 قمر صناعي لتجربته على الولايات المتحدة الأمريكية ثم سيتم بعدها إطلاق 4425 قمر صناعي آخر منتشرين حول سطح الأرض وبحسب ما تم ذكره فإن نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية سيكوم سريع جداً لأن النقل سيتم في الفضاء.

المصدر : http://www.igli5.com