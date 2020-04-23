مجموعة من الاختصارات المهمة التي تسهل العمل في ويندوز 10 تعرف عليها

من أهم مميزات أنظمة التشغيل هي الاختصارات التي في الأساس تم تطويرها للعمل وإنجاز الامور بشكل أسرع وتهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام معظم هذه الاختصارات هي في متناول الجميع ولكن نجد أن معظم المستخدمين لا علم لهم بتلك الإختصارات لذلك سنتعرف في تلك التدوينة على مجموعة مهمة من الإختصارات في ويندوز 10.



F2

يستخدم الإختصار لإعادة تسمية الملف أيًا كان نوعه وذلك بدلاً من النقر على زر الماوس الأيمن ثم تحديد خيار “إعادة التسمية” من القائمة فكل ما عليك فعله هو تحديد الملف والضغط على زر F2 وإعادة تسمية الملف كما تُريد.

Win + T

للتنقل بسرعة بين جميع الرموز الموجودة على شريط المهام.

Win + Home

إذا كنت تستخدم عدد كبير من النوافذ المفتوحة فاضغط على اختصار لوحة المفاتيح Win + Home لتقليل جميع التطبيقات باستثناء الصفحة التي عليها تركيزك وعمل تصغير “minimize” للباقي.

CTRL + مع سحب الملف

إذا أردت نسخ ملف بسرعة من مجلد إلى آخر فاضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl واسحب الملفات من المصدر إلى الوجهة المراد النسخ إليها وبذلك يتم نسخ الملفات بأسهل طريقة ممكنة.

Shift + مع سحب الملف

إذا أردت نقل ملف من مكان إلى آخر فاضغط باستمرار على زر Shift واسحب الملفات أو المجلدات من إلى المكان الذي تريد حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى نقل الملفات بسهولة.

ALT + مع سحب الملف

يستخدم لإنشاء اختصار shortcut لملف أو مجلد.

ALT + Space

عند الضغط على اختصار Alt + مفتاح المسافة او المسطرة أو المعروف باسم Space ستظهر قائمة النظام المتمثلة في أدوات التصغير والتكبير والإغلاق وما إلى ذلك.

CTRL + F5

بإستخدام هذا الإختصار سيقوم المتصفح بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لصفحة الويب المفتوحة وسيطلب نسخة جديدة من الخادم من أجل حل بطء التصفح.

ALT + النقر المزدوج على الملف

عند الضغط على مفتاح Alt + نقرًا مزدوجًا على أي ملف أو مجلد سيتم فتح نافذة الخصائص مثل الحجم والأذونات وما إلى ذلك.

Shift + النقر على التطبيق في شريط المهام

ويستخدم لفتح أكثر من نافذة لنفس التطبيق بالضغط باستمرار على مفتاح Shift ثم النقر على أيقونة التطبيق في شريط المهام وسيفتح هذا الإجراء نسخة أخرى من التطبيق الذي يدعم ذلك.

CTRL + Shift + النقر بزر الماوس الأيمن على شريط المهام

إعادة تشغيل متصفح الملفات هو أفضل حل لمشكلة عد استجابته ويمكنك فعل ذلك بالضغط على أزرار Ctrl + Shift + زر الماوس الأيمن على شريط المهام ومن ثم حدد الخيار الأخير “الخروج من المستكشف” ومن مدير المهام يمكنك إعادة تشغيل المستكشف مرة أخرى.

CTRL + النقر المزدوج

إذا كنت تريد فتح مجلد في نافذة جديدة في مستعرض ويندوز، فما عليك سوى استخدام زر Ctrl + النقر المزدوج أو تحديد الملف والضغط على اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + Enter.