فيسبوك تحارب الدعوات الرافضة للحجر الصحي

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تم فرض حالة الحجر الصحي على مستوى دول العالم أجمع ولكن الكثيرون وخاصة رجال الأعمال الذين سيتأثر عملهم بهذا الحجر فقد عبروا عن رفضهم التام لذلك وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات للترويج لهذه الأفكار وخصوصا الفيسبوك ووصل التعبير إلى حد التظاهر في الشوارع من أجل الضغط على الحكومات لرفع حالة الحجر الصحي القائمة منذ أسابيع دون الخوف من نشر المرض ولم يقتنعوا حتى الأن بكل تلك الخسائر البشرية.



ويعلم الجميع أن أفضل مكان للترويج لشئ هو الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي لذلك إستغلها المعارضون للحجر المنزلي من أجل نشر أفكارهم و توجيه الدعوات لأنصارهم من أجل التجمع و التظاهر للتنديد بحالة الحجر الصحي ولكن شركة فيسبوك قامت بأخذ خيار المواجهة وقد أعلنت أنها ستقوم بحذف جميع الدعوات التي تدعوا إلى التظاهر أو التجمع ضد حالة الحجر الصحي أو التي تتجاوز المجهودات الحكومية في هذا الصدد و الأمر إلى الآن يتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية حيث وجدت هذه الدعوات انتشارا كبيراً



وحتى الأن لا يعلم العالم الطريقة المناسبة لجعل الإقتصاد يستمر بالعمل في حالة عدم وجود مصل في فترة قريبة “لا قدر الله ذلك” لذلك ندعوا الجميع إلى محاولة تعلم شئ يستطيع العمل فيه عن بعد .

المصدر : http://www.igli5.com