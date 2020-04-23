إبقى فقط في منزلك … يوتوب يطلق هذا الموقع الجديد لتعلم أي شئ يخطر في بالك

أطلق اليوتوب مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز تعلم المستخدم في أوقات الحبس التي تسببها جائحة COVID-19 العالمي.

آلاف العائلات في جميع أنحاء العالم محبوسة في المنازل لإيقاف منحنى العدوى ، وفي هذا السيناريو ، لعبت التكنولوجيا دورًا أساسيًا ، مما سمح بالوصول إلى الأدوات التعليمية عبر الأنترنت.



يريد اليوتوب الآن الانضمام إلى جهود شركات التكنولوجيا للسماح للمستخدمين بالعثور على طرق منتجة لقضاء وقتهم.

تحتوي منصة الفيديو بالفعل على مجتمع من منشئي التعلم ، أولئك الذين يسمونهم Edtubers. من بينها ، هناك بعض الشخصيات البارزة مثل Math2Me و JulioProfe و Biologist Elena و WikiSeba وغيرهم ممن أثروا قنواتهم لتوفير محتوى تعليمي.

على الرغم من أن محتوى يوتوب لا يحل محل المعلمين أو الأكاديميات ، إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة مكملات للمعرفة. في هذا السياق ، جعل يوتوب قسمًا جديدًا متاحًا للمستخدمين على منصته ، والذي يجمع القنوات التعليمية المختلفة.

فقد أطلقت المنصة أيضًا موقعًا إلكترونيًا جديدًا حيث سيكون من الممكن العثور على الموارد المتعلقة بالتعلم ومحتوى العائلة.



من خلال واجهة بديهية ومفصلة ، يقدم اليوتوب محتوى مفصلاً بفئات تتراوح من العائلات التي لديها أطفال تحت سن 13 عامًا ، والعائلات التي لديها أطفال فوق سن 5 ، إلى العائلات التي لديها أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وبالمثل ، بمساعدة مركز المعلومات المؤقت ، سيكون من الممكن العثور على قنوات اليوتوب بدءًا من الموضوع الذي يثير اهتمام المستخدمين.

الموقع الجديد هو بديل مفيد للعثور على المعلومات بشكل أكثر بساطة وإيجازًا. الهدف هو إتاحة الأدوات للمهتمين (أولياء الأمور أو الطلاب) حتى يتمكنوا من العثور على مكمل للدروس الرسمية وبالتالي لديهم إمكانية اكتشاف شيء جديد من حيث المعرفة.

يمكنك الوصول إلى هذه المبادرة من هذا الرابط : learn at home with youtube

المصدر : http://www.igli5.com