تعرف على نقاط تجعلك تغير نظرك في استعمال تطبيق Google Play و استبداله بمنصة تطبيقات ثانية

منصة Google Play هي من أولى المنصات التي يستخدمها كل مستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد وهذا راجع أن شركة Google هي التي طورت النظام و في المقابل تضع تطبيقاتها و خدماتها على كل هاتف يعمل بنظام الذي طورته لكن هناك بعض الأمور التي تواجه مستعملي تطبيق Google Play تجعلهم يفكرون في إعادة النظر بترك متجر Google play و البحت عن بديل أفضل منه مع العلم أن منصة Google Play ليست هي الوحيدة التي تدعم إمكانية تثبيت التطبيقات على الهواتف بل هناك منافسون يقدمون خدمات لا تستطيع Google Play تقدمها و في هذه التدوينة سنشاركك بأربع نقاط تجعلك تفكر في تغيير منصة Google play و تستعمل منصة تانية لتحميل التطبيقات.

أسباب تمنعك من تثبيت التطبيقات من منصة Google Play

المنطقة الجغرافية

هذا من أكثر الأمور التي تجعلك تفكر في تغيير متجر Google Play حيت تجد بعض التطبيقات المميزة و التي يمكنك الاستفادة منها كونها تقدم خدمات جميلة أو شيء من هذا القبيل لكن بتدخل متجر Google Play و فرضها للقيود الجيوغرافية هنا لن تظهر معك على محرك البحت ولن تستفيد منها أيضا هناك العديد من أصناف التطبيقات متوفرة فقط بمناطق جيوغرافية غير المناطق العربية متل تطبيقات الكتب وتطبيقات الأفلام و العديد… فقط يقوم بعرض عليك تطبيقات محددة لا غير.

مشكل عدم توفر مساحة التخزين الكافية

هذا أيضا يصادف الكثير من مستعملي متجر Google Play لتحميل التطبيقات حيت برغم من أن التطبيق الذي تود تحميله يمكنك تثبيت في مساحة لا تتجاوز الـ 10 Mb و الهاتف لا يزال يمتلك مساحة فارغة تقدر ب 200 Mb هنا يطلب منك تطبيق Google Play بتفريغ مساحة كافية وهنا تضطر إلى إلغاء تثبيت تطبيقات أو حذف بعض الملفات الشخصية لتتمكن من تثبيت تطبيقك الجديد.

توقف تطبيق Google Play

في بعض الأحيان يصادف مستعملي الهواتف مشكل توقف تطبيق Google Play المفاجئ و هذا يتكرر دائما حتى إذا ما قمت بمعاودة تثبيت تطبيق Google Play من جديد و فور قيامك بتشغيله و تصفح التطبيقات المتاحة يتوقف تطبيق Google play من جديد و هذا يحدث مع الهواتف ذات الإصدارات القديمة و التي تجد صعوبة في تحديث نظامها… هنا بالمقابل سيكون أفضل خيار هو أن تقوم بتثبيت التطبيق الذي توده من متجر آخر عوض متجر Google play.

إصدار نظام الأندرويد

نعم ستكون متفقا معي أنه توجد العديد من التطبيقات يتم تعديلها ووضع تحديت لها على حسب الإصدار المتوافق و المتاح بشكل كبير في السوق وهنا نقصد إصدار الأندرويد… لكن ما يجده الأغلب من مستعملي الهواتف هو أنه منصة Google Play لا تجد بها سوى تطبيقات المحدثة إلى آخر إصدار و في المقابل تجد بعض الهواتف لا يتم ترقيتها و تبقى تعمل بإصدارها القديم في هذه الحال يتوجب عليك أن تبحت على إصدار التطبيق المتوافق مع إصدار نسخة الأندرويد الذي يعمل به هاتفك و هذا لن تجده في متجر Google Play لأنك ستجد فقط الإصدار الحديث للتطبيق و الذي من المحتمل أن لا يتوافق مع الهاتف خاصتك.

المصدر : https://www.th3professional.coml