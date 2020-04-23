إطلاق مسابقة عربية لتطوير حلول تقنية مفتوحة المصدر لأجهزة التنفس الاصطناعي

يشهد العالم ارتفاعاً في طلب أجهزة التنفس الصناعي مؤخراً نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19، ويعد جهاز التنفس الصناعي من أهم الإجراءات العلاجية التي قد يحتاجها الأطباء في الحالات المتقدمة لفيروس كورونا.

تماشياً مع ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود وإجراءات احترازية، أطلق وادي العباقرة و بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومنشآت والمجلس الصحي السعودي، و المركز الوطني للمعلومات الصحية، مسابقة عبر منصة إلكترونية لتطوير حلول تقنية مبتكرة (مفتوحة المصدر) ومجانية لتصميم وتصنيع جهاز تنفس اصطناعي.

تستهدف المسابقة استقطاب مهارات و أفكار المصممين، والمطورين والصناع،و الذين يحملون همّ التحديات من حولهم ويصنعون فرص التغيير، من كافة الدول العربية. وتتيح للمشتركين تصنيع النماذج الأولية التي تتسم بالدقة، سهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة.

المسابقة التي انطلقت من السعودية و التي ستستمر إلى تاريخ 8 مايو 2020، تركز أيضاً على ترسيخ وتعزيز مفاهيم الابتكار، ورفع الوعي بالتصنيع الرقمي، وخلق بيئة تنافسية تحفيزية بين الصناع و المبتكرين.



المصدر : https://www.tech-wd.com