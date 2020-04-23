تيك توك تضيف خاصية “الترابط العائلي” لتمكين الآباء من مراقبة محتوى أبنائهم

خاصية “الترابط العائلي” من تيك توك تساعد الآباء في مراقبة محتوى أبنائهم.

أعلنت منصة تيك توك عن تحديثات على إعدادات الأمان والسلامة العائلية، وذلك بإطلاق ميزة “وضع الترابط العائلي” في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتيح للآباء مراقبة محتوى أبنائهم من خلال تخصيص إعدادات الأمان على حساباتهم ووفقًا لاحتياجاتهم.

تقول تيك توك في بيانها حول الأمر: “تعزز خاصية الترابط العائلي من مجموعة أدوات الأمان التي تقدمها منصة تيك توك، وتدعم جهود المنصة في تسهيل الوصول إلى الميزات التي يوفرها هذا المنتج في الوقت الذي تتطور معه قدرة المستخدمين على استخدام المنصات الرقمية. هذا ويبدأ العديد من المستخدمين رحلتهم للتعبير الإبداعي على تيك توكفي سن 13عامًا، ويوفر لهم التطبيق مجموعة واسعة من الميزات والخيارات، مما يفرض على الأبناء وعائلاتهم توسيع معارفهم في التقنيات الرقمية وفهم السلوك الذكي للتعامل مع شبكة الإنترنت. وتعد خاصية الترابط العائليجزءًا من جهود المنصة المستمرة لتمكين الآباء من متابعة استخدام أبنائهم للتطبيق والتحكم في تجربتهم على الإنترنت، وإتاحة الفرصة لهم للتحكم والرقابة الكاملة على حسابات أبنائهم، وتثقيفهم حول المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت.”

ميزة الترابط العائلي ستصل مختلف المستخدمين في الأسابيع القادمة وستتيح ربط حسابات الأباء بالأبناء للوقوف على استخدامهم.

تشمل خصائص ميزة الترابط العائلي:

إدارة وقت الشاشة: إدارة وقت الشاشة لمساعدة العائلات على التحكم بالمدة التي يقضيها أبنائهم باستخدام التطبيق كل يوم، وأصبح بإمكان المستخدمين في الشرق الأوسط اليوم مشاهدة فيديوهات إدارة وقت الشاشة في تحديثاتهم. إذ تعاونت “تيك توك” مع عدد من أشهر صانعي المحتوى في المنطقة ممن لديهم نسب متابعة كبيرة لإنشاء هذه الفيديوهات التفاعلية وتذكير مجتمع الإنترنت بأهمية بناء علاقة صحية مع تطبيقات الشبكة.

إدارة وقت الشاشة لمساعدة العائلات على التحكم بالمدة التي يقضيها أبنائهم باستخدام التطبيق كل يوم، وأصبح بإمكان المستخدمين في الشرق الأوسط اليوم مشاهدة فيديوهات إدارة وقت الشاشة في تحديثاتهم. إذ تعاونت “تيك توك” مع عدد من أشهر صانعي المحتوى في المنطقة ممن لديهم نسب متابعة كبيرة لإنشاء هذه الفيديوهات التفاعلية وتذكير مجتمع الإنترنت بأهمية بناء علاقة صحية مع تطبيقات الشبكة. تنقية المحتوى “الوضع الآمن” : إخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي لا يناسب جميع المستخدمين. حتى بدون تمكين وضع الترابط العائلي، يمكن للآباء مساعدة أبنائهم على إدارة وقت الشاشة ووضع تنقية المحتوى عن طريق التوجه إلى إعدادات “ الرفاهية الرقمية “ على التطبيق في أي وقت .

: إخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي لا يناسب جميع المستخدمين. حتى بدون تمكين وضع الترابط العائلي، يمكن للآباء مساعدة أبنائهم على إدارة وقت الشاشة ووضع تنقية المحتوى عن طريق التوجه إلى إعدادات الرفاهية الرقمية على التطبيق في أي وقت التحكم في الرسائل المباشرة: تحديد من يمكنه إرسال الرسائل إلى الحساب أو إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة بشكل تام. وسيتخذ تطبيق تيك توكبداية من 30 أبريل إجراءات إضافية لحماية المستخدمين من الفئة العمرية الصغيرة، وذلك بتعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن 16 عامًا تلقائيًا.

تقول تيك توك أنها تشجع الآباء على التحدث مع أبنائهم حول قواعد السلوك المقبولة على المنصة والتي تم تحديدها في إرشادات المجتمع، وذلك لمساعدتهم على فهم وتبني سلوك مسؤول وإيجابي، والقدرة على تحديد المحتوى الذي قد ينتهك إرشادات المجتمع والإبلاغ عنه، لتوفير بيئة آمنة وإيجابية على التطبيق.

يمكن العثور على نصائح أمان لاستخدام تيك توكمن خلال الوسم #TikTokTips الذى حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة.

المصدر : https://www.tech-wd.com