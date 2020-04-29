جوجل تبدأ ببيع سماعتها اللاسلكية Pixel Buds

بعد ستة أشهر على الإعلان عنها، أصبحت سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds متاحة للشراء من متجرها الإلكتروني ومتاجر أخرى بسعر 179 دولار.

كانت جوجل قد كشفت عن سماعتها اللاسلكية في 15 اكتوبر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن هاتفها الذكي بكسل 4.

تأتي السماعة بتصميم بيضوي تشبه بشكل كبير السماعات المنافسة. ويمكنها الاتصال لاسلكياً بهواتف أندرويد بمجرد فتح غطاء العلبة التي تحتضنها. وتعد جوجل بتقديم تجربة استماع للموسيقى والمكالمات بصوت صافي لا تتأثر بالأصوات المحيطة كالرياح والضجيج. ولدى السماعة خاصية تعديل مستوى الصوت تلقائياً حسب الصوت المحيط.

كما لدى الجيل السابق، تدعم هذه السماعة التحدث مع مساعد جوجل بدون أي لمس، وتقوم بترجمة المحادثات في الزمن الحقيقي وبتطور أفضل عن الجيل القديم.

ولن تترك جوجل سماعتها، بل ستواصل دعمها بالمزيد من المزايا والتحديثات بما فيها البحث عنها في حال ضاعت.

وتتوفر السماعة حالياً للشراء داخل الولايات المتحدة ومتوفرة في عدة متاجر وعبر فروع شركات الاتصالات، وسيتاح منها عدة خيارات لونية إضافية للأبيض هناك البرتقالي والأخضر والأسود.

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