انستجرام تتيح جمع التبرعات عبر البث المباشر

شكل جديد من جمع التبرعات للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والأهلية، حيث بدأت انستجرام تتيح خاصية جمع التبرعات أثناء البث المباشر. وهذه الخاصية تفيد بشكل أساسي المشاهير الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة بحيث يظهرون في بث مباشر ويمكن للمشاهدين أثناء البث التبرع بمبالغ مالية.

يمكن لمنشئ البث تحديد الجهة التي ستحصل على التبرعات، كما يمكنهم معرفة عدد المتبرعين الإجمالي ومقدار التبرعات الإجمالية أثناء حدوثها ضمن البث، وكذلك معرفة مقدار التبرع لكل متبرع وذلك لذكره في البث كنوع من التشجيع أو التمييز.

ولن تقتطع انستجرام أية عمولة أو حصة من مقدار المبالغ المالية التي يتم جمعها بهذه الطريقة.

وكانت انستجرام قد أتاحت سابقاً ملصق جديد خاص بجمع التبرعات من خلال مشاهدة القصص. لكن الآن أضافت هذه الإمكانية للبث المباشر كونها مناسبة أكثر وتنال اهتمام المتابعين بشكل أكبر من القصص.

ونمى عدد مستخدمي ميزة البث المباشر في انستجرام ضمن الولايات المتحدة بنحو 70% مؤخراً، وهذا ما جعل انستجرام تركز عليها بشكل أكبر وتجعلها أبسط من خلال نقلها إلى قسم IGTV.

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