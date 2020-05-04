نمو أرباح فيس بوك أكثر من 100% بسبب فيروس كورونا

كشفت شركة فيس بوك عن نتائجها المالية للربع المالي الأول والتي أظهرت فيها نمواً مؤقتاً كبيراً في الأرباح والعائدات بسبب فيروس كورونا وزيادة الاستخدام.

وقالت الشركة حسب البيانات الرسمية أنها حققت 17.7 مليار دولار كعائدات إجمالية منها 4.9 مليار دولار أرباح صافية. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كانت عائداتها 15 مليار دولار وأرباحها الصافية 2.4 مليار دولار.

وعن عدد مستخدميها فقد بلغ المستخدمين النشطين يومياً 1.73 مليار مستخدم، والنشطين شهرياً 2.6 مليار مستخدم. تلك فقط على فيس بوك، بينما هناك 2.9 مليار مستخدم شهرياً لعائلة تطبيقات الشركة.

ونمى عدد موظفي فيس بوك 28% سنوياً ليصل الآن إلى 48268 موظف.

وحذرت فيس بوك من أن الوضع المالي الحالي قد يكون مؤقت ولا تحقق نفس النتائج أو أفضل منها لاحقاً. حيث شهدت نمو مفاجئ وكبير في نشاط خدماتها بنحو 50% على انستجرام وهناك 700 مليون مكالمة يجريها المستخدمين يومياً عبر واتساب ومسنجر.

الوضع بالنسبة لفيس بوك مزعج للغاية، لأن نسبة كبير من النمو في الاستخدام الذي تشهده لا تحقق بمقابله العائدات، لاسيما مع توقف النشاط التجاري لمعظم الشركات، وهو ما دفعها لإيقاف أو خفض حملاتها الإعلانية. ومع ذلك تمكنت الشركة من رفع عائداتها 18% وأرباحها بأكثر من 100%.

الملفت بنتائج فيس بوك لهذا الربع النمو الكبير في القطاعات غير الإعلانية، حيث قفزت مبيعات الشركة من أجهزة الواقع الافتراضي اوكولوس وجهاز Portal المنزلي بنحو 80% لتصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. المصدرالمصدر

