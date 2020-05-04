أدوات جديدة من تويتر تتيح للباحثين دراسة التغريدات المتعلقة بفيروس كورونا

ساعة هواوي الذكية HUAWEI Watch GT 2e التي أعلنت عنها مؤخرًا تصل إلى المملكة العربية السعودية.



أعلنت شركة هواوي السعودية عن وصول ساعة HUAWEI WATCH GT 2e الذكية بشكل رسمي إلى المملكة. لتوفر النسخة المحسنة الجديدة عدد من المزايا بينها بطارية تقول الشركة أنها تدوم حتى أسبوعين على شحنة واحدة بفضل رقاقة معالجة Kirin A1 وهي أول شريحة تطورها هواوي بنفسها وتقدم عمر بطارية طويل الأمد.

توفر الساعة للمستخدمين نحو 100 تمرين مختلف إلى جانب توفير ملاحظات مفصلة وتحليلات وافية حول الأداء. كما يمكنها تتبع 15 وضعية للتمارين الاحترافية، منها 8 رياضات في الهواء الطلق تشمل الجري، المشي، التسلق، والتنزه سيرًا على الأقدام، الجري على الطرقات، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون، بالإضافة إلى 7 رياضات في الصالات الرياضية والأماكن المغلقة تشمل المشي، الجري، ركوب الدراجات، السباحة في الأحواض المغلقة، التدريب الحر، استخدام الدراجات الرياضية الثابتة، وجهاز التجذيف.

تستطيع ساعة HUAWEI Watch GT 2e الذكية كذلك تتبع 85 نوعًا من الرياضات موزعة على ست فئا؛ت تشمل الرياضات الصعبة، الترفيه، الرياضات المائية، اللياقة البدنية، ألعاب الكرة، الرياضات الشتوية، تسلق الصخور، الباركور والتزلج على الألواح، ركوب الأمواج، التنس، والبيسبول، وحتى تمارين حرق السعرات الحرارية كرقص الهيب هوب.

تتميز الساعة الذكية بوجود تقنية TruSeenTM 3.5 لمراقبة معدل ضربات القلب بدقة أكبر، وتقنية مراقبة النوم TruSleepTM 2.0. وتقنية TruRelaxTM التي تسمح للساعة تتبع معدل الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على التحكم بمستويات التوتر والإجهاد. بجانب خاصية لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2).

تأتي الساعة مع سير من الفولاذ المقاوم للصدأ من فئة 316L وتحتوي على شاشة AMOLED 1.39 بوصة تتيح إجراء المكالمات الهاتفية وقراءة الإشعارات ومشاهدة تحليلات ومؤشرات اللياقة البدنية بسهولة. كما تتمتع بوجود مساحة تخزين تتسع لما يصل إلى 500 مقطع صوتي أو أغنية.

توافر وسعر ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 2e



تتوفر الساعة في المملكة العربية السعودية بسعر 599 ريال بالألوان؛ الأحمر القاني، الأسود الجرافيتي، والأخضر الفاتح، في متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة الإلكترونية المعتمدة في المملكة.

المصدر : https://www.tech-wd.com