شركة أوبر تستعد لتسريح 3,700 موظفاً من قسم الدعم وخدمة العملاء

بعد أن قامت شركة أوبر بإنهاء خدمات أوبر ايتس في عدد من الدول وفي ظل الأزمة التي تشهدها قطاعات خدمات النقل التشاركي تخطط الشركة لتسريح 3,700 موظفاً من أصحاب الدوام الكامل حسب ما نقلت شبكة CNBC.

حيث جاء تقرير الموقع بالاعتماد على استمارة تم تقديمها من قبل الشركة لهيئة البورصة والأوراق المالية قالت فيها بأنها وبسبب الوضع الراهن وتأثر قطاع النقل بشكل كبير الجمود غير مسبوق الذي يشهده، ستقوم الشركة بخفض موظفي دعم وخدمة الزبائن وذلك بتسريح 3,700 موظفاً أي ما نسبته 14% من إجمالي عدد الموظفين البالغ 26,900.

وتماشياً مع هذا الإجراء فإن المدير التنفيذي دارا خسروشاهي سيستغنى عن راتبه الأساسي أي ما يقارب 1 مليون دولار حتى نهاية العام، في ظل إشارة التقرير إلى أن غالبيه التعويضات التي يتقاضاها تأتي من بند مكافآت الأسهم.

والجدير بالذكر أن قرار أوبر يأتي على وتيرة مشابهة لما قامت به شركة Airbnb وLyft بالأمس حيث أعلنت الأولى تسريحها 1,900 موظف ما يمثل ربع طاقمها العامل الاجمالي؛ فيما سرحت الثانية 1000 موظف لأسباب مماثلة.

المصدر

CNBC