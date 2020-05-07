مايكروسوفت تطلق اللوحي Surface Go 2

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن مجموعة من الأجهزة الجديدة من بينها حاسبها اللوحي Surface Go 2 والحاسب المحمول Surface Book 3 بالإضافة إلى سماعات من نوعي Headphone و earbud بالإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات وأدوات الربط والتوصيل.

سنتحدث هنا عن Surface Go 2 الذي حصل على تغييرات طفيفة مقارنة بالجيل السابق. فقد تم زيادة حجم الشاشة قليلاً لتصبح 10.5 بوصة مع حواف نحيفة ورفع كثافة البكسلات لتصبح 220 بكسل في البوصة.

أيضاً تم تحسين تجربة الصوتيات والمايكروفونات المحيطية. وهناك كاميرتي 5 ميغابكسل من الأمام والخلف، وبطارية تتيح تشغيله حتى 10 ساعات مع وزن خفيف 544 غرام.

كما تم تحسين خيارات المعالجات لتصل حتى معالجات الجيل الثامن من إنتل Core m3، ما يعني أنه ليس بقوة الحواسب المحمولة، لكنه مناسب للمهام اليومية.

سيتوفر الحاسب للشراء الأسبوع المقبل بدءاً من 399 دولار. وكالعادة تتوفر له العديد من الإكسسوارات الإضافية الاختيارية مثل لوحة المفاتيح الخارجية التي تباع بسعري 129 أو 99 دولار حسب اللون والقماش.

المصدرالمصدر

