مؤتمر آبل السنوي للمطورين الافتراضي ينطلق بداية من 22 يونيو

إنطلاق مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2020 والذي يعقد افتراضيًا هذا العام، ينطلق في 22 يونيو.

أعلنت شركة آبل اليوم عن عقد مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 بشكله الافتراضي بداية من 22 يونيو، بحيث يمكن متابعته من جميع المطورين في تطبيق Apple Developer وعلى موقع Apple Developer بشكل مجاني. ويأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift، والذي يمثل فرصة للمطورين الطلاب لإظهار حبهم للبرمجة من خلال إنشاء مساحات لعب باستخدام لغة Swift.

سيتيح مؤتمر المطورين بعامه الحادي والثلاثين فرصة لملايين المطورين حول العالم للحصول على نظرة مسبقة على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS، والتعلم من مهندسي آبل أثناء عملهم.

وبهذا الخصوص، قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق في آبل: “إن مؤتمر WWDC لعام 2020 سيكون أكبر مؤتمر لغاية الآن، لنجمع بين مجتمع المطورين العالمي الذي يضم أكثر من 23 مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع في يونيو للتعرف على مستقبل منصات آبل. ولا يسعنا الانتظار للاجتماع عبر الإنترنت في يونيو مع مجتمع المطورين العالمي ومشاركتهم كل الأدوات الجديدة التي عملنا عليها لمساعدتهم على إنشاء تطبيقات وخدمات أكثر روعة. ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول مؤتمر WWDC لعام 2020 مع الجميع مع اقترابنا من هذا الحدث المثير.”

فيما صرح كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في الشركة: “إن الطلاب جزء لا يتجزأ من مجتمع مطوري آبل، وشهد مؤتمر WWDC في العام الماضي حضور أكثر من 350 مطورًا طالبًا من 37 دولة مختلفة. وبينما نتطلع إلى مؤتمر WWDC لعام 2020، وعلى الرغم من أن اجتماعنا سيكون افتراضيًا هذا العام، فإننا نريد التعبير عن تقديرنا للمساهمات الإبداعية للمطورين الشباب من جميع أنحاء العالم والاحتفال بها. نحن متشوقون لرؤية هذا الجيل الجديد من المفكرين المبدعين يحولون أفكارهم إلى حقيقة من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift.”

تحدي البرمجة عبر Swift Playgrounds

الشركة توفر تطبيق Swift Playgrounds وهو تطبيق مبتكر لأجهزة iPad وMac يجعل تعلم لغة البرمجة Swift تفاعليًا، وبدءًا من الآن ولغاية 17 مايو يمكن للمطورين الطلاب من جميع أنحاء العالم التقدم لتحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift من خلال إنشاء مشهد تفاعلي في مساحة لعب باستخدام لغة Swift يمكن تجربته في غضون ثلاث دقائق. سيحصل الفائزون على سترة وطقم دبابيس WWDC20 حصرية. لمزيد من المعلومات، هنا.

تقول آبل أنها تشجع المطورين على تنزيل تطبيق Apple Developer حيث ستيم في شهر يونيو مشاركة معلومات إضافية عن تفاصيل مؤتمر WWDC20، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالعروض التقديمية وخطاب Platforms State of the Union، ومواعيد الجلسات والمختبرات والمزيد. كما ستتوفر المعلومات كذلك على موقع Apple Developer وعبر البريد الإلكتروني.

يُشار أن متجر “App Store” الذي يجد فيه المطورين مكانًا لنشر ابداعاتهم يتوفر حاليًا في 175 بلدًا ومنطقة، ويزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع.

المصدر : https://www.tech-wd.com