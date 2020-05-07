جوجل تطلق خدمة Web Vitals لقياس وتحسين أداء المواقع وتجربة المستخدم

أعلنت جوجل عن خدمة جديدة اليوم تدعى Web Vitals موجهة لمطوري الويب ومدراء المواقع التي تعطيهم واجهة موحدة تحوي كل المؤشرات الخاصة بتتبع تجربة المستخدم وأداء مواقعهم.

تعتقد جوجل أن خدمتها الجديدة تعطي المؤشرات الأساسية للحفاظ على جودة تجربة المستخدم على الويب.

كانت جوجل طوال السنوات الماضية توفر الأدوات اللازمة لمساعدة أصحاب المواقع والمسوقين والمطورين على تحسين تجربة المستخدم. لكنها الآن تقدم مجموعتها الخاصة من الأدوات والمؤشرات الإحصائية.

تعتقد جوجل أن أصحاب المواقع لا يفترض بهم أن يعرفوا الكثير من التفاصيل الفنية حول أداء مواقعهم، لذا تأتي مبادرتها لتبسيط المشهد أمامهم بحيث تساعدهم على فهم المؤشرات التي يحتاجونها فقط.

وتؤكد جوجل أنها مع مرور الوقت ستطور المؤشرات التي تقدمها خدمتها، وحالياً تركّز من ناحية تجربة المستخدم على ثلاثة محاور وهي التحميل – التفاعلية – و الاستقرار البصري.

وتعرض جوجل عدة مقاييس لكل واحدة من هذه المحاور مع مؤشر بصري سهل التتبع لتعرف أداء موقعك في كل منها إن كان جيداً أم يحتاج لتحسينات أم ضعيفاً.

للمزيد من التفاصيل يمكنكم الإطلاع على الموقع الرسمي للخدمة.

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