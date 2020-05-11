فيس بوك تُطْلق تصميم نسخة الويب الجديد لكافة المستخدمين

أعلنت فيس بوك مساء الجمعة أن تصميم المنصة الجديد لنسخة الويب أصبح متاحاً لكافة المستخدمين حول العالم، حيث كان التصميم متوفر مارس الماضي لعينة من المستخدمين عبر خيار يتيح التحويل للتصميم الجديد عن طريق الإعدادات.

وجاء في مدونة المنصة أن التصميم يمثل تجربة الويب الجديدة لكافة المستخدمين عالمياً مع تركيزها على ميزات مثل سرعة التنقل وسهولة الوصول فيه لكافة الخيارات مع توفر الوضع المظلم الذي يعد ميزة مهمة للمستخدمين بما يقدمه من راحة للعينين.

وبشكل عام يعني التصميم الجديد بتركيز تجربة المستخدم في النقاط الأكثر استخداماً وبالاعتماد على واجهة بسيطة دون تعقيدات في عرض الأقسام المختلفة؛ كما سبق ووضحت الشركة في مؤتمر المطورين F8 عام 2019 أثناء كشفتها عنه حينها.

في حال كنت من مستخدمي المنصة عبر نسخة الويب وتود الاستمتاع بالتجربة الجديدة قم بالتحويل الآن للتصميم البسيط والعملي والاستفادة من الوضع الليلي عبر اتباع الخظوات التالية:

اضغط على سهم القائمة الظاهر في الجانب العلوي للدخول لقائمة الإعدادت الرئيسية.

ستجد أيقونة ” الانتقال لوضع فيس بوك الجديد” بمجرد الضغط سيتم تحويلك مباشرة للتصميم الجديد.

للانتقال إلى الوضع الليلي ستجد أيقونة التفعيل في نفس القائمة الرئيسية للإعدادت.

المصدر

The Verge

