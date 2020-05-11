سامسونج تطلق بطاقة ائتمان ومنصة إدارة مالية على الهواتف هذا الصيف

بطاقة ائتمان لخدمة دفع سامسونج باي في طريقها للوصول بالصيف بالتعاون مع شركة الخدمات المالية SoFi بجانب منصة لإدارة الأموال.

أعلنت شركة سامسونج وعلى لسان نائب مدير الشركة لخدمة الدفع الإلكتروني، سانغ آن، أنها في طريقها لإطلاق بطاقة ائتمانية مع حساب لإدارة السيولة المالية هذا الصيف بالتعاون مع الشركة المزودة للخدمات المالية SoFi والتي يقع مقرها في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وستكون هذه البطاقة داعمة لخدمة الدفع الإلكتروني سامسونج باي “Samsung Pay”.

تأتي هذه الخطوة من الشركة الكورية الجنوبية بعد خطوات مشابهة لآبل بالتعاون مع غولدمان ساكس، وهواوي التي أطلقت بطاقتها مؤخرًا.

لكن ما ستضيفه سامسونج على عكس منافسيها سيكون بإطلاق منصة إدارة مالية للهواتف الذكية، تقول الشركة أنها الأولى من نوعها.

تتميز SoFi بأنها تقدم خدمات مالية تتعلق بإدارة الأموال الشخصية، ومساعدة العملاء للحصول على أفضل خيارات الدفع والقروض وإدارتها.

وبمعرفة ما تقدمه SoFi، أصبح جليًا السبب الكامن خلف التعاون من سامسونج على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ومنصة الإدارة المالية، كونها تمتلك خبرة كبيرة في المجال منذ تأسيسها في 2011. وبالتالي، ستساهم في إتاحة حسابات مالية افتراضية يتسنى للمستخدمين إدارتها بشكل سهل رفقة بطاقتهم الائتمانية.

شركة سامسونج لم تعلن عن تفاصيل كثيرة حول الموضوع، لكنها قالت أنها ستقدم أكثر إيضاحات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يُشار أن جوجل هي الأخرى تعمل على إطلاق بطاقة ائتمان للشراء من المتاجر الإلكترونية واتمام عمليات الدفع العادية.

المصدر:

Samsung