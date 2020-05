آبل تكشف عن أكبر تحديث يصل تطبيق Logic منذ إطلاق Logic Pro X

تطبيق آبل Logic Pro X 10.5 يجلب معه أدوات ابداعية جديدة في تحديثه الأخير.

أعلنت شركة آبل اليوم عن تحديث تطبيق Logic Pro X مع إصدار احترافي من ميزة Live Loops، ومسارات عمل للعينات الصوتية معاد تصميمها بالكامل، بجانب أدوات جديدة لصناعة الألحان. ليكون Logic Pro X 10.5 إصدارًا مميزًا لجميع الموسيقيين، بما في ذلك منتجو الموسيقى الإلكترونية.

وبهذا الخصوص، قالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس قسم تسويق منتجات التطبيقات في آبل: “إن أجهزة ماك وتطبيق Logic Pro X أدوات أساسية يستخدمهما أفضل الموسيقيين والمنتجين في العالم لصناعة الموسيقى التي نحبها جميعًا، ويُعد Logic Pro X 10.5 أكبر تحديث لتطبيق Logic منذ إطلاق Logic Pro X، مع أدوات جديدة قوية ستلهم كل فنان، بدءًا من المبتدئين في استخدام Logic، وحتى المحترفين الذين يستخدمونه لإنتاج ألبومات حائزة على جوائز غرامي. ونتشوق لسماع ما سيبتكره هؤلاء الفنانون في المستقبل.”

مزايا عديدة تقدمها آبل مع Logic Pro X 10.5

Live Loops: يستطيع مستخدمو Logic إنشاء الموسيقى بطرق حرة وغير خطية، ويمكنهم تنظيم الحلقات والعينات والتسجيلات في شبكة موسيقية تسمح بتقديم أداء عفوي وتسجيل أفكار مختلفة لترتيب الموسيقى في الجدول الزمني. كذلك تنقيح المسارات بشكل أكبر.

Remix FX: يُعزز Live Loops مع مجموعة تأثيرات إلكترونية مثل Bitcrusher، الفلتر، تباعد الصوت، والتكرار، والتي يمكن تنفيذها في الوقت الفعلي في مسارات فردية أو في مزيج الأغنية بالكامل.

Sampler: يمثل الجيل الجديد من المكون الإضافي الشائع والقياسي EXS24، بتصميم حديث وعناصر تحكم في تشكيل الصوت موسعة، مع الحفاظ على التوافق التام مع الإصدارات السابقة. يستطيع المنتجون استخدام Sampler لإنشاء آلات متطورة متعددة العينات وتعديلها من خلال مسارات عمل تعمل بالسحب والإفلات.

Quick Sampler: طريقة سريعة وبسيطة لتحويل أي صوت فردي إلى آلة موسيقية قابلة للتشغيل. يستطيع الموسيقيون اختيار صوت من Logic أو Finder أو المذكرات الصوتية أو حتى التسجيل مباشرة في Quick Sampler.

صناعة الألحان: يقدم Logic Pro X 10.5 مجموعة من الأدوات الجديدة للعمل معًا لجعل صناعة الألحان الأصلية سريعة وسلسة، وهي جزء لا يتجزأ من إنتاج موسيقى الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية.

Step Sequencer: هي أداة تعديل صُممت لجعل برمجة إيقاعات الطبول وأوتار الباس ومقاطع الألحان ممتعة وسهلة باستخدام واجهة مستوحاة من مسارات عمل آلة الطبول الكلاسيكية. تجمع Step Sequencer -أسلوب صناعة الموسيقى القائم على الأنماط مع خيارات تعديل قوية لصناعة مقاطع أصلية.

Drum Synth: توفر مجموعة واسعة من الطبول الكبيرة، الطبول الجانبية، طبول التوم، وأصوات الإيقاع التي يتم إنشاؤها بالكامل بواسطة البرنامج. وترافق كل صوت عناصر تحكم مخصصة لتشكيل الصوت لمساعدة الموسيقيين على تنقيح الأجزاء المفضلة لديهم.

Drum Machine Designer: أداة لبناء مجموعات الطبول الإلكترونية تم تعزيزها لتندمج مع مسارات العمل للعينات الصوتية وبرمجة الألحان. ويمكن لكل لوح طبول جمع المكونات الإضافية الجديدة من Quick Sampler وDrum Synth، ليسهل تحرير الأصوات الفردية وتشكيلها.

تعليق النجوم على التحديث

عبر فينيس أوكونيل، منتج حائز على جوائز غرامي عن أغنية Bad Guy وألبوم When We All Fall Asleep, Where Do We Go? للفنانة بيلي إيليش عن سعادته بهذا التحديث، بالقول: “لطالما كان Logic Pro X محطة عمل الصوتيات الرقمية الوحيدة بالنسبة لي، فمسارات العمل فيه لا مثيل لها، وكانت المكتبات الصوتية المدمجة دائماً ضرورية لموسيقاي منذ البداية. والآن مع إضافة Quick Sampler وDrum Machine Designer، لن أحتاج لقضاء ساعات إضافية في بناء الأصوات والأدوات في الاستوديو، وسيسمح لي هذا بقضاء المزيد من الوقت في كتابة كلمات أغنيات جديدة وتعديل مقاطع غنائية.”

فيما قال الثنائي دينزل بابتيست وديفيد بيرال من فرقة Take a Daytrip، المنتجان المرشحان لجوائز غرامي عن أغنية Panini للفنان ليل ناز إكس؛ وأغنية Mo Bamba للفنان Sheck Wes؛ وأغنية THE SCOTTS للفنانين كيد كودي و ترافيس سكوت؛ وأغنية Legends للمغني الراحل جوس ورلد؛ وأغنية Good in Bed للفنانة دو ليبا؛ وأغنية Kung Fu للفنان YBN Cordae: “غيّر Logic Pro X 10.5 منهجنا في صناعة الموسيقى، فقد استخدمنا جميع الميزات الجديدة، بدءاً من تسجيل الأصوات باستخدام الميكروفون المدمج بجهاز ماك بوك برو مباشرة في Quick Sampler، وحتى ترتيب أغنية بسرعة باستخدام شبكة Live Loops أثناء قيام الفنانين بالتسجيل. يُستخدم Logic منذ سنوات في جميع إنتاجاتنا وسيعمل الإصدار الجديد على تسريع وتيرة إنشاء موسيقى يدوم نجاحها سنوات طويلة.”

يُشار أن التحديث الجديد متاح لجميع مستخدمي Logic Pro X الحاليين بشكل مجاني، فيما يتوفر للراغبين الجدد للاستفادة من خدماته مقابل 199 دولارًا لأجهزة ماك.

المصدر : https://www.tech-wd.com