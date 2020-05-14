كوالكوم تعلن عن رقاقة المعالجة Snapdragon 768G بتقنية الجيل الخامس

معالج Snapdragon 768G بتقنية الجيل الخامس من كوالكوم يأتي كخليفة لمعالج Snapdragon 765G للهواتف المتوسطة عالية الإمكانيات.

أعلنت شركة كوالكوم عن رقاقة المعالجة Snapdragon 768G التي تدعم تقنية الجيل الخامس وتتوفر لهواتف الطبقة العالية من الفئة المتوسطة.

تأتي رقاقة المعالجة الجديدة كتحديث للمعالج السابق Snapdragon 765G الذي يتواجد على معظم هواتف الفئة المتوسطة عالية الإمكانيات، وسيوفر معها بجانب دعم تقنية الجيل الخامس معالج رسومات Adreno 620 مدمج يقدم أداءً أفضل بنحو 15% من النسخة السابقة، بجانب تحسين سرعة المعالج من 2.4 جيجا هرتز إلى 2.8 جيجا هرتز ما يشكل تحسنًا بنحو 15% عن الجيل السابق. وتقدم بذلك القدرة على عرض المحتوى بسرعة 120 إطار في الثانية بجودة FHD+ أو 60 إطار في الثانية بجودة QHD+.

رقاقة معالجة Snapdragon 768G توفر معها مودم اتصال بتقنية الجيل الخامس مدمج بداخلها مثلما الحال مع النسخة السابقة وعلى عكس المعالج الرائد Snapdragon 865 والذي يأتي مع مودم جيل خامس منفصل عن الرقاقة. ما يتيح لشركات الهواتف الحصول على مساحة أكبر بداخل هواتفها لاستغلالها في أمور أخرى مثل حجم البطارية ومستشعر الكاميرا.

ستدعم رقاقة المعالجة الجديدة تقنيات الاتصال mmWave و sub-6GHz وشبكات الجيل الخامس بأنواعها المعمول بها في الأسواق العالمية.

يُشار أن الرقاقة الجديدة تستهدف الهواتف التي تخصصها الشركات لتقديم تجربة ألعاب مميزة بأسعار في المتناول مثل Redmi K30 وغيرها.

ومن المتوقع أن نبدأ برؤية رقاقة Snapdragon 768G على الهواتف الذكية خلال الأسابيع القليلة القادمة من مختلف الشركات.

المصدر:

Qualcomm