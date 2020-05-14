تحديث جديد قادم إلى واتساب قريبًا!

تتوجّه معظم الشركات التقنية اليوم إلى تطبيقات المراسلة وخاصّة تطبيقات التراسل المرئي إما عن طريق إطلاق تطبيقات جديدة أو تطوير تطبيقاتها الحالية، فقد ازدادت الحاجة إلى تطبيقات من هذا النوع مع تحوّل معظم الأعمال إلى أعمال عن بعد واستخدام معظم الشركات لهذه التطبيقات لعقد اجتماعاتها، وبسبب ذلك فقد هيمن تطبيق Zoom على هذا القطّاع مؤخّرًا ولكن تحاول كل من فيسبوك وواتساب اللحاق به بجدّية، فقد أعلنت واتساب مؤخّرًا أن تطبيقها قد يدعم مكالمة فيديو برفقة 50 شخصًا مما يتيح بديلًا حقيقيًا عن التطبيقات الأخرى

ولا يعتبر هذا التحديث الأول من نوعه بالنسبة لواتساب فقد ازداد عدد المشاركين من 4 إلى 8 أشخاص على الهواتف المحمولة ولكن هذا التحديث الجديد القادم مخصّص لنسخة الواتساب على الحواسيب المحمولة أو نسخة الويب حتى تصبح التجربة قابلة للتطبيق وأقرب إلى سكايب أو Zoom، لا معلومات حتى الآن عن تاريخ إتاحة هذه الخدمة بشكل رسمي ولكن بدأنا نرى بعض التعديلات في النسخة التجريبية القادمة، لذا من المتوقّع أن يصبح هذا الخيار متاحًا قريبًا جدًا.

المصدر : https://www.arageek.com