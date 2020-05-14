بعد انتقادات كثيرة.. Zoom تستحوذ على شركة جديدة قد تساهم في حل المشاكل الحالية!

بعد انتقادات كثيرة طالت شركة Zoom مؤخّرًا وبعد اعتماد عدد كبير جدًا من المستخدمين على هذا التطبيق نتيجة انتقال معظم الأعمال إلى العمل عن بعد، قرّرت الشركة اتخاذ بعض الخطوات لإرضاء مستخدميها وكما نعلم جميعًا معظم الانتقادات كانت موجّهة للناحية الأمنية الخاصّة بالتطبيق حيث يمكن سرقة البيانات ببساطة نتيجة هشاشة النظام الأمني، انتشرت أخبار كثيرة ودراسات مفصّلة فيما مضى حول هشاشة Zoom أمنيًا ولكن حتى تبقى الشركة في الجانب الآمن وترفع من سوية الثقة بينها وبين المستخدمين قامت بالاستحواذ على شركة جديدة تدعى Keybase تختص في التشفير والحماية.

لا نعلم تمامًا ما هي قيمة الاستحواذ ولكن من المتوقّع أن نرى أدوات جديدة في Zoom تساهم في رفع السوية الأمنية للتطبيق، أمّا النتيجة التي ترغب الشركة بالوصول إليها فهي منصّة جميلة يعتمد عليها آلاف المستخدمين ويمكنهم إرسال واستقبال بياناتهم بأمان وثقة، ويبدو أنّ الشركة متفرّغة تمامًا لمعالجة هذا الخلل حاليًا ويعتبر أولوية بالنسبة لها في الوقت الحالي.

المصدر : https://www.arageek.com