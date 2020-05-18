فيس بوك تستحوذ على خدمة الصور المتحركة Giphy بـ 400 مليون دولار

أكدت فيس بوك أنها ستستحوذ على خدمة Giphy لتخزين ومحرك بحث الصور المتحركة بصفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

وتعاونت فيس بوك مع Giphy منذ سنوات لإتاحتها عبر كافة تطبيقاتها ومنصاتها لتتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم بصور متحركة يمكن البحث عن موضوعها بسهولة. حيث تتكامل خدمة Giphy مع تطبيقات فيس بوك المختلفة بما فيها واتساب وانستجرام وغيرها.

وستواصل خدمة Giphy العمل بشكل مستقل كما هو الحال الآن ولن تغلقها، لكنها ستعمل بعلامة فيس بوك التجارية وستوفرها أكثر للمطورين لدمجها في تطبيقاتهم.

وستوسع فيس بوك من استثماراتها في تطوير Giphy بالإضافة لتحسين العلاقة ما بين المستخدمين أصحاب المحتوى والصور التي يصممونها ويرفعونها من جهة، والمطورين من جهة أخرى.

يذكر أن 50% من استخدام محتوى Giphy يكون ضمن تطبيقات فيس بوك المختلفة.

وكانت Giphy قد تأسست عام 2013 على شكل محرك بحث للصور المتحركة، جمعت Giphy مبلغ 151 مليون دولار عبر خمس جولات تمويل.

توسعت الخدمة لتدعم مواقع خارجية مثل فيس بوك وثاني أكبر المواقع التي أضافت دعم Giphy كان تويتر.

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