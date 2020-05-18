كروم سيتيح تنظيم التبويبات وتجميعها معاً بطريقة سهلة

لو كنت ممن يفتحون عشرات التبويبات معاً دائماً على كروم ، فإن المتصفح سيتيح لك طريقة جديدة لتنظيم التبويبات المتعلقة ببعضها بطريقة سهلة وبصرية لتتمكن من متابعتها بسرعة.

مع الإصدار القادم من كروم والذي سيصل المستخدمين الأسبوع المقبل، فإن كروم سيتيح لك إنشاء مجموعات للتبويبات ووضع اسم ولون مميز لكل مجموعة، وبعد وضع كل التبويبات المتعلقة بموضوع معين ضمن مجموعة واحدة وتمييزها بلون، سيمكنك بسهولة معرفة التبويبات المتعلقة ببعضها والتنقل بينها، بدلاً من اتباع طريقة الصواب أو الخطأ.

يمكنك البدء بالنقر بزر الفأرة الأيمن على التبويب ومن ثم اختيار “Add Tab to Group” وبعدها تقوم بإنشاء مجموعة جديدة وتعطيها اسم ولون مميز لها للتعرف عليها.

وبعدها تبدأ عملية تجميع التبويبات معاً، فيمكنك من أي تبويب اختيار نفس الخيار لكن سيظهر لك اسم المجموعة وبالضغط عليه يتم إضافة التبويب لتلك المجموعة.

بالطبع يمكنك إنشاء عدة مجموعات وتبديل التبويبات ما بين المجموعات عبر السحب والإفلات، وفي كل مرة يتم إغلاق وفتح كروم، فإنه يتم إعادة فتح كل تبويبات المجموعة المطلوبة.

وستتوفر هذه الميزة على كروم للحواسب الشخصية باختلاف أنظمة تشغيلها ويندوز، ماك ولينكس.

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