خدمة اللعب السحابي PlayStation Now من سوني تصل إلى 2.2 مليون مشترك

حققت خدمة بلايستيشن للعب السحابي عبر الانترنت PlayStation Now نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية وصل بعدد مستخدميها إلى 2.2 مليون مشترك، وذلك بالتزامن مع تنوع مكتبة الألعاب المتاحة والحجر المنزلي.

وبهذا فإن خدمة PlayStation Now قد قفزت بعدد مستخدميها أكثر من الضعف خلال سنة واحدة. وارتفع عدد المستخدمين بشكل خاص بعد تخفيضات رسوم الاشتراك في الخدمة التي أصبحت تكلف 9.99 دولار شهرياً و 59.99 دولار سنوياً وهي تقريباً نصف ما كانت تتقاضاه بداية إطلاقها.

بالرغم من هذا النمو المفاجئ والكبير، لكن لو نظرنا إلى الصورة الكاملة نجده بطيئاً، حيث أطلقت سوني خدمتها قبل خمسة أعوام، بالمقارنة مع منافستها Xbox Game Pass فهي تملك 10 مليون مشترك مدفوع مع أنها أطلقت قبل ثلاثة أعوام فقط.

على مستوى آخر، فإن خدمة شبكة ألعاب بلايستيشن PlayStation Plus، قد حققت زيادة في عدد مشتركيها بنحو 5 مليون عن العام الماضي لتصل إلى 41.5 مليون مشترك، وهو أيضاً أقل من نصف ما تملكه مايكروسوفت في خدمة Xbox Live حيث لديها 90 مليون مشترك.

بالمجمل إن قطاع الألعاب نشط للغاية وتشير التقديرات إلى أن عوائده خلال الربع الأول من السنة قد تصل إلى 11 مليار دولار.

المصدر:

Sony