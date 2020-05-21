إطلاق منصة سايبرسنشي للحماية واكتشاف الثغرات بسهولة

انطلقت وبشكل رسمي اليوم منصة الحماية واكتشاف الثغرات، سايبرسنشي Cybersenshi.com، لتتيح للمستخدمين فحص مواقعهم أو متاجرهم الإلكترونية بكل سهولة للوقوف على درجة الحماية الأمنية فيها والتأكد من خلوها من الثغرات.

توفر المنصة باقات حماية للأعمال والشركات باشتراكات شهرية، لكنها تتيح الخدمة تجريبًا في باقة الأعمال للوقوف على مدى كفاءتها ليوم واحد مع إمكانية الحصول على تقرير شامل حول وجود ثغرات، ومن ثم الاشتراك بمقابل شهري أو سنوي.

وتعقيبًا على هذا الإطلاق، قالت الشركة: ” نحن جدًا سعداء بإخباركم بأنه تم الإطلاق رسميًا والآن تستطيعون فحص المواقع الخاصة بكم والمتاجر الإلكترونية والتأكد من خلوها من الثغرات التي من الممكن أن تستغل للتخريب من قبل المخترقين.”

يمكن الوصول إلى موقع سايبرسنشي من هنا والإطلاق على الباقات المتوفرة والتسجيل للحصول على يوم مجاني، ومن ثم اكمال الاشتراك في حال لاقت الخدمة استحسانكم.

المصدر : https://www.tech-wd.com/wd