مايكروسوفت تستبدل موظفي العقود في شبكة MSN بالذكاء الاصطناعي

أتتمتة الأعمال ليست يالأمر الجديد ولاسيما عندما نتحدث عن شركات تقنية وبرمجية ضخمة بحجم مايكروسوفت، حيث أصبح التخلي عن الطاقم العامل في بعض المجالات لصالح أدوات الذكاء الصاصناعي أمراً واقعاً.

فقد أفاد تقرير لكل من The Guardian و The Seattle Times أن شركة مايكروسوفت قد تخلت عن عدد من المتعاقدين العاملين في شبكة مايكروسوفت الإخبارية MSN للإنتقال لاستخدام أداوت الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار بدل عنهم.

حيث بلغ عدد المتعاقدين المسرحين 50 متعاقد في الولايات المتحدة الأمريكية و27 أخرين في المملكة المتحدة، تكمن وظيفتهم الرئيسية في اختيار وتحرير الأخبار وتنظيم القصص فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في 30 يونيو القادم.

وفي خطاب وجهته مايكروسوفت لـ The Seattle Times قالت بأنها كما الشركات الأخرى تقوم بعملية تقييم لقطاع الأعمال خاصتها على قواعد وبنى أساسية حيث يشمل ذلك النقل وإعادة التوزيع، فيما شددت على أن إنهاء العقود لا يتعلق بجائحة كورونا وأثارها الاقتصادية.

ويعد الاعتماد على نظم وأدوات الذكاء الاصطناعي في في اختيار الأخبار أو حتى كتاباتها ليس بالأمر الجديد؛ حيث تستشمر الشركات البرمجية في هذا المجال بشكل كبير جداً نظراً لما يقدمه من توفيره في الوقت والجهد والتكلفة وكذلك الدقة في العمل في العديد من المناحي، لكن بما يخص التحرير والكتابة واختيار العناوين الرئيسية للأخبار والمقالات يبدو أن الأمر لا يزال بحاجة لمراجعة آدمية!

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المصدر

Engadget

