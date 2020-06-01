جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 بيتا بسبب الاحتجاجات الأميركية

أعلنت شركة جوجل أنها أجلت الكشف عن الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل أندرويد 11 حتى إشعار آخر وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وكان من المخطط أن تكشف جوجل عن مزايا أندرويد 11 الجديدة في 3 يونيو، لكنها الآن تأجلت حتى وقت آخر غير محدد بعد، كونه وقت غير مناسب للاحتفال، على حد تعبير الشركة.

وتشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب نتيجة وفاة مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد أحد عناصر الشرطة في حادثة يعتبرها البعض عنصرية.

ويترافق هذا مع الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتويتر التي قامت بإخفاء تغريدة له كونها “تمجد العنف”. وترى جوجل الآن ليس الوقت المناسب للكشف عن أحدث منتجاتها، في ظل هذه الفوضى من الأحداث.

وكانت جوجل دائماً تكشف عن إصدارات أندرويد الجديدة التجريبية في مؤتمرها للمطورين Google I/O الذي تجريه عادة في شهر مايو، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا كان قد تم إلغاء عقد المؤتمر على أرض الواقع، والآن حتى تأجل الإعلان الرسمي عن أندرويد 11.

المصدر:

Rueters