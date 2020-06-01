كوالكوم تطلق أول معالجات تدعم معيار الواي فاي الجديد Wi-Fi 6E

كشفت شركة كوالكوم عن أولى شرائح المعالجات التي تدعم معيار الشبكات اللاسلكية الجديد Wi-Fi 6E والذي يقدم سرعة أكبر وموثوقية أعلى بفضل الاستفادة من مدى أوسع للأمواج اللاسلكية.

وبداية منتجات الشركة التي تدعم هذا المعيار نوعين من المعالجات: الأول خاص بالهواتف الذكية والذي سيتوفر للشركات بدءاً من الشهر المقبل، والآخر لأجهزة الراوتر وسيتوفر الآن.

وتستفيد شبكات Wi-Fi 6E من تردد الشبكات اللاسلكية 6 غيغاهرتز والذي ينعكس إيجاباً على جودة أداء الاتصال اللاسلكي.

ونظرياً تصل سرعات الاتصال إلى 3-3.6 غيغابت في الثانية وتدعم عدة قنوات مثل 160 ميغاهرتز و 5 و 6 غيغاهرتز.

وبحسب نائب رئيس الشركة للتكنولوجيا فإن التحول إلى النوع الجديد من الشبكات اللاسلكية سيكون سريعاً، خاصة في الهواتف الذكية الرائدة.

ولازال من غير المعلوم بعد متى سيتوفر أول هاتف ذكي يدعم هذا النوع من الشبكات اللاسلكية. لكن كوالكوم من الآن جاهزة.

وبالنسبة لمعالجات الراوترات من كوالكوم فإنه سيكون هناك أربعة معالجات وتدعم ما بين 6-16 تدفق واي فاي بسرعات تتراوح ما بين 5.4-10.8 غيغابايت في الثانية.

المصدر:

9to5Mac

