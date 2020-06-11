جوجل تتيح نسخة أندرويد 11 بيتا للتحميل رسميًا … تعرف عليها

كانت خطة جوجل بإطلاق النسخة التجريبية بيتا من نظام تشغيل أندرويد 11 في الأسبوع الماضي، لكنها قررت تأجيل مؤتمرها السنوي لذلك بسبب التداعيات الراهنة في الولايات المتحدة على إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة. لتقرر الآن الإعلان إتاحة النظام للتحميل لعموم المستخدمين بعد أن قامت بإطلاقه بشكل محدود لمستخدمي هواتف بكسل 4 بداية الشهر.

أندرويد 11 بيتا سيتوفر لمستخدمي هواتف بكسل 2 فأعلى ابتداءً من اليوم هنا، فيما سيصل تدريجيًا لمستخدمي هواتف الشركات الأخرى.

تقول جوجل أن نظام أندرويد 11 سيركز على 3 أشياء؛ الناس، التحكم، والخصوصية. وهنا سنستعرض لكم أهم ما جلبه النظام.

التواصل مع الناس والأصدقاء

بينما يحمل النظام تصميمًا جديدًا أكثر سلاسة، سيقدم مرونة أكثر للمستخدمين من خلال فصل المحادثات من تطبيقات المراسلة عن باقي الاشعارات في قسم الاشعارات التي تظهر عند سحب القائمة العلوية للشاشة لأسفل.

سيتمكن المستخدمون من معرفة تفاصيل الرسالة والرد بشكل سهل دون فتح التطبيقات وعبر الاشعارات الظاهرة نفسها في قائمة الاشعارات.

كذلك ستوفر جوجل ميزة Bubbles التي تتيح تحويل جميع تطبيقات المراسلة لتوفر أيقونة عامة للرد السريع، مثلما الحال بتطبيق ماسنجر.

أما فيما يخص الردود، فإن لوحة مفاتيح Gboard ستوفر اقتراحات الردود السريعة من نصوص وأيقونات بشكل شبيه لخدمة جيميل.

التحكم أكثر سهولة مع أندرويد 11

سيوفر نظام التشغيل الجديد تحكم أسهل بالأجهزة الذكية، فمن خلال الضغط المطول على زر التشغيل ستظهر جميع الأجهزة والخدمات الذكية المتصلة بالهاتف في مكان واحد، وبالتالي التحكم بها بسهولة تامة؛ مثل التحكم بحرارة مكيف الهواء، صوت السماعات الذكية، قفل الباب، وغيرها، وبدون فتح كل تطبيق متصل بها على حدة.

كذلك سيتيح الضغط المطول للوصول للقائمة، التحكم السريع بخدمات الدفع والوصول إليها، وكذلك المحافظ الرقمية، أو التذاكر المحفوظة.

التحكم السهل سيمتد ليصل تشغيل الوسائط المتعددة من صوت وفيديو على الهاتف نفسه أو الملحقات الذكية الأخرى المتصلة بالهاتف.

فعند تشغيل فيديو على سبيل المثال وظهور اشعار عنه في القائمة العلوية، ستظهر أيقونة على المشغل تتيح ربطه بالملحقات الأخرى.

خصوصية أكثر

يمكن الآن مع أندرويد 11 منح التطبيقات أذونات لاستخدام الميكروفون، الكاميرا، الموقع الجغرافي بنقرة واحدة. لكن على الجهة الأخرى، فإنه عند طلب التطبيقات لتلك الأذونات مرة أخرى، سيتطلب النظام منحها مجددًا بموافقة المستخدم وليس تلقائيًا.

فيما سيقوم النظام بإيقاف تشغيل الأذونات تلقائيًا عن بعض التطبيقات بحال لم يتم استخدامها فترة طويلة بعد الأذونات الأولية.

المصدر:

Google