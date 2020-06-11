Scam Spotter مشروع جديد من غوغل يهدف إلى حماية المستخدمين الأكبر سنًا!

يعتبر الاحتيال على الإنترنت من أكثر المخاطر التي قد يتعرّض لها المستخدمين مواقف بسيطة قد لا تشعر بها تكون نتيجتها كارثية جدًا، وتماشيًا مع سياسات جوجل في تحويل الإنترنت إلى بيئة آمنة مناسبة للمستخدمين الأكبر سنًا على وجه الخصوص، أطلقت الشركة مشروعًا جديدًا من شأنه تخفيف عمليات الاحتيال التي قد يتعرّض لها المستخدمون يومًا بعد يوم.

أطلقت الشركة على المشروع الجديد Scamspotter ويهدف بشكل رئيسي إلى كشف الخداع الذي قد يتعرّض له المستخدمون وكشف ألاعيب المخادعين وطرق عملهم وتزويد المستخدمين بالمعرفة الكافية للوقوف بوجه محاولات الخداع والتصدّي لها بكفاءة، وجود مشاريع كهذه في هذا الوقت بشكل خاص لم يعد رفاهية وإنما يمكن تصنيفه ضرورة على الشركات التقنية الكبرى الاهتمام بها، فقد ازدادت نسبة الجرائم الإلكترونية والسرقات بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا في الأيام الماضية ومن الأفضل التدخّل قبل أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة.

المصدر : https://www.arageek.com